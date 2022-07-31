VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin yeni deniz doktrinini imzaladı
İzmir'de seraların bulunduğu bölgede çıkan yangın ormana sıçradı
Animasyon filmi 'Karagöz' 26 Ağustos'ta vizyona girecek
Irak'ta Sadr ile Maliki arkasındaki anlaşmazlık Şiiler arası iç çatışma riski taşıyor
Domagoj Vida, AEK'ya transfer oldu
“Türkiye için bir huruç harekatı”
Putin "rakipsiz" demişti... Yeni füze geliyor
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li 5 terörist etkisiz hale getirildi
KPSS'de genel yetenek ve genel kültür oturumu yapıldı
Nöbetçi eczaneler e-Devlet'ten görülebilecek
Türk savunma sanayisinde "dev araç" rekabeti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Donetsk bölgesi için 'zorunlu' tahliye emri
Türk milletinin göğsünü kabartan tim: SAS
Diyarbakır'da ‘Eren Abluka-28 operasyonu başlatıldı!
İlk gemi yola çıkıyor
Aranan ülkelerden bir tanesi olabiliriz
İki ülke arasında gerilim! Savaş gemileri bölgede boy gösterdi
Maymun çiçeğini yendi damgalanmayı yenemedi
Zehra Bayır'ın acılı babası vahşeti anlatıp isyan etti
Tahıl koridoru için ilk rota belli oldu!
Devlet unutmaz
"Hizaya getirilen Türkiye artık yok"
Kuvvetli sağanak yağmur geliyor
Asgari ücretliye ucuz konut fırsatı! Tarih netleşti
31 Temmuz 2022 Pazar 15:00:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2022 Pazar 15:00:00

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "rakipsiz silah" demişti: Rusya tekrar hipersonik Zirkon seyir füzesi alabilir

Kaynak: Reuters

ABONE OL

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önümüzdeki aylarda Rus donanmasının, hipersonik Zirkon seyir füzesi alabileceğini söyledi. Putin, Zirkon seyir füzelerini "rakipsiz silah" olarak nitelendirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Pazar günü Rus donanmasının önümüzdeki aylarda hipersonik Zirkon seyir füzesi alabileceğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken, Putin Rus donanmasının önümüzdeki aylarda hipersonik Zirkon seyir füzesini alabileceğini aktardı. Putin, bunun Rusya'nın çıkarlarına bağlı olduğunu dile getirdi.

Diğer yandan, Mayıs ayının sonlarına doğru Rus donanması uzun menzilli saldırı kabiliyetinin göstergesi olan Zirkon hipersonik füze denemesi gerçekleştirmişti.

PUTİN, "RAKİPSİZ SİLAH" DEMİŞTİ

Putin, Zirkon seyir füzelerini yeni nesil rakipsiz silah sistemlerinin bir parçası olarak nitelendirmişti. Ses hızından 9 kat hızlı hareket eden hipersonik silahlar, 1000 kilometre (620 mil) menzile sahip.

Rusya'nın geliştirmekte olduğu birkaç hipersonik füzeden biri olan Zirkon, Rus kruvazörlerini, fırkateynlerini ve denizaltılarını silahlandırmak için tasarlandı, hem düşman gemilerine hem de kara hedeflerine karşı kullanılabilir.

Etiketler : Vladimir Putin Zirkon seyir füzeleri Zirkon seyir füzesi
Tekne keyfi

Tekne keyfi
Sizin Adınıza utanıyorum

Sizin Adınıza utanıyorum
Yangın tüpü yüzünde patladı

Yangın tüpü yüzünde patladı
Yüzündeki değişim şaşırttı

Yüzündeki değişim şaşırttı
Dizi için Antep kültürü dersi aldılar

Dizi için Antep kültürü dersi aldılar
Eğlence başlıyor

Eğlence başlıyor
Diziye başlamadan veda etti

Diziye başlamadan veda etti
Filme güveniyorum

Filme güveniyorum
Hediye yerine hayvanlara bağış

Hediye yerine hayvanlara bağış

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX