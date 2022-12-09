Rusya Devlet Başkanı Putin'den AB'ye petrol mesajı: Etkilenmeyeceğiz
Kaynak: AA
Putin, "Petrole uygulanan tavan fiyat, petrolümüzü sattığımız fiyat seviyesinde, etkilenmeyeceğiz." dedi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, "Petrole uygulanan tavan fiyat, petrolümüzü sattığımız fiyat seviyesinde, etkilenmeyeceğiz." dedi.
Putin, "Meselenin (Ukrayna) çözüm süreci basit olmayacak ve zaman gerektirecek. Öyle ya da böyle, bu sürecin tüm katılımcıları sahadaki gerçekleri kabul etmek zorunda kalacak." diye konuştu.
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