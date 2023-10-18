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18 Ekim 2023 Çarşamba 14:07:00 - Güncelleme:18 Ekim 2023 Çarşamba 14:07:00

Rusya Devlet Başkanı Putin: (İsrail'in hastane saldırısı) trajedi, korkunç bir olay ve felakettir

Kaynak: AA

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Putin, Gazze'deki hastane saldırısının taraflar arasındaki müzakereleri başlatmak için işaret olması gerektiğini belirterek, "Trajedi, korkunç bir olay ve felaket. İnsani nitelik taşıyan bir yerde yüzlerce insan yaralandı ve yüzlercesi öldü." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'de gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında basın mensuplarının, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısına ve Ukrayna'ya ilişkin sorularını yanıtladı.

Bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını desteklediklerini vurgulayan Putin, "İlkeli bir tutumumuz var ve bunun bugünkü krizle hiçbir ilgisi yok. Biz, her zaman başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen bir Filistin devletinin kurulmasından yana olduk." ifadesini kullandı.

Putin, Gazze'de çok sayıda insanın hayatını kaybettiği Filistin'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırıyı değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Trajedi, korkunç bir olay ve felaket. İnsani nitelik taşıyan bir yerde yüzlerce insan yaralandı ve yüzlercesi öldü. Bunun, bu çatışmayı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmemiz gerektiğine dair bir işaret olmasını umuyorum. Taraflar, en azından bir şekilde temaslara, müzakerelere başlamalılar."

Kinjal taşıyan Rus uçakları, Karadeniz'de devriyeye başladı

ABD'nin Ukrayna'ya "Ordu Taktik Füze Sistemi (ATACMS)" olarak bilinen uzun menzilli füzeleri sevk etmesine tepki gösteren Putin, "Bu Ukrayna için iyi bir şey değil. Bu sadece acıyı uzatır. Füzelerin sevkiyatı, çatışma hattındaki durumu hiçbir şekilde büyük ölçüde değiştiremeyecek. Bu imkansız. Bunu kesin olarak söyleyebiliriz." diye konuştu.

Putin, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerine Karadeniz'deki devriye faaliyetlerini artırma talimatı verdiğini belirterek, "Kinjal füzelerini taşıyan Mig-31 uçakları, Karadeniz'de devriye gezmeye başladı. Bunun bir tehdit olmadığı konusunda uyardım ancak Akdeniz'de olanlarla ilgili görsel ve silahların yardımıyla kontrol gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Etiketler : Putin Gazzedeki hastane saldırısı müzakereler felaket trajedi Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri Putin
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