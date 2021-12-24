Putin'den Hz. Muhammed açıklması

Rusya Devlet Başkanı Putin: Hz. Muhammed'e yönelik hakaret, sanat özgürlüğü değil
Kaynak: AA
3 saat 56 dakika süren yıllık basın toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, 55 soruya cevap verdi. Putin, Hz. Muhammed'e (SAV) hakaretin, sanat özgürlüğü olmadığını söyledi.
Putin'in başkent Moskova'da düzenlediği yıllık basın toplantısı 3 saat 56 dakika sürdü.
Sanatta özgürlükle ilgili değerlendirmede bulunan Putin, bu konuda özgürlüğün sağlanması gerektiğini vurguladı.
"PEYGAMBER MUHAMMED'E YÖNELİK HAKARET SANAT ÖZGÜRLÜĞÜ DEĞİL"
Putin, şunları kaydetti:
"Bu özgürlük, başka bir kişinin özgürlüğünü kısıtladığında, geliştirdiğimiz hedeflerle belirli çelişkiler içinde oluyor. Peygamber Muhammed'e yönelik hakaret sanat özgürlüğü mü? Bunun özgürlük olmadığını düşünüyorum. Bu, din özgürlüğünün ve Müslümanların kutsal duygularının ihlalidir."