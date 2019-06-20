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20 Haziran 2019 14:56 | Perşembe

Rusya Devlet Baikanı Putin’in 'Direkt Hat' programına siber saldırı düzenlendi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in her yıl geleneksel olarak düzenlediği 'Direkt Hat' programına bu yıl da ilgi yoğun oldu. İletişim kopukluklarının yaşandığı programa siber saldırılar yapıldığı açıklandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in halkın sorunlarını doğrudan duymak için düzenlediği 17. Direkt Hat programı yine Rus halkının yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, program için bu yıl çağrı merkezlerine gönderilen soruların sayısı 1 buçuk milyonu aştı. Rusya Devlet Başkanı Putin'e gönderilen 1 buçuk milyon soru içerisinde genelde Kırım, kilise, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yolların tamiri, aşk, vergiler, protestolar, Golunov, yolsuzluk, sevgilisi Alina Kabaeva gibi konular yer aldı. 

"HALKIN GELİRLERİNDE STABİL BİR İYİLEŞME VAR" 

Programda ilk soru ekonomi konusunda oldu. Putin geçim zorluğu konusunda geçtiğimiz yıldan sonra asgari ücrette artışa gittiklerini belirterek, "Enerji pazarındaki durumun, ekonomimize hoş olmayan bir etkisi oldu. Fakat gelirler yavaş yavaş artıyor. Reel gelirlerse kremi ödemeleri nedeniyle düşüyor. Merkez Bankası'nın buna dikkat etmesi gerek” dedi. Putin, ekonomik sorunlar nedeniyle zorluk çeken insanlar için yaşamanın ne zaman daha kolay hâle geleceği sorusu karşısında ise ekonominin hem varlıklı kesim hem orta sınıf hem de yoksulların hayatında olumsuz etkilerinin olduğunu fakat halkın gelirlerinde stabil bir iyileşme izlendiğini söyledi. Putin, "Beni televizyondan izleyen insanların, sözünü ettiğim maaşları almadıklarından dolayı kızmalarını istemem. Ben ortalama gelirlerden söz ediyorum. Kazanılan ücretler, sektörden sektöre ve bölgeden bölgeye değişim göstermektedir” şeklinde konuştu. 
Putin, hükumetin modernleştirme faaliyetleri kapsamında sosyal harcamaların artırılacağının sözünü vererek, Rusya ekonomisi petrol fiyatlarının düşüşü ve yaptırımlar gibi 'dış şoklar' nedeniyle belli bir zarar görse de geçmişe göre gelişme gösterdiğini belirtti. Rus lider, bu gelişmeye örnek olarak çift rakamları görmüş olan enflasyon oranının şu anda yüzde 5'in altına düşmüş olmasını gösterdi. 
Çevre sorunları ile ilgili sorunlara da cevap veren Putin, "Çöp sorunu toplumun tüketim toplumuna dönüşmesiyle giderek derinleşiyor. Yeni paketler üretiliyor, çok fazla plastik kullanılıyor. Pasifik Okyanusu'nda Avrupa ülkeleri boyutunda çöp adaları oluşmuş durumda. Bu kesinlikle çözüm üretilmesi gereken bir konu" şeklinde konuştu. 

PROGRAMA SİBER SALDIRI 

Program sırasında sürekli iletişim kopukluğu yaşanmasından sonra önemli bir açıklama yapıldı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in canlı yayında soruları yanıtladığı program devam ederken internet üzerinden çağrı merkezine yurt dışı kaynaklı DDoS saldırısı gerçekleştirildiği açıklandı. Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'nin Huawei başta olmak üzere Çin'e yönelik ekonomik yaptırımları hakkında da açıklamalar yaptı. ABD'nin 'ülke güvenliği açısından tehdit oluşturduğu' iddiasıyla Huawei'nin uluslararası anlamda baskı altına alınması için attığı adımları yorumlayan Putin, söz konusu yaptırım kararlarının Çin ekonomisinin gelişmesini önlemeyi amaçladığını söyledi. Bir kişinin, "Herkesle kavga edersek Rus ekonomisi nasıl gelişecek" sorusunu cevaplayan Putin, “Biz kimseyle kavgalı değiliz. 2014'ten bu yana Rusya yaptırımlardan dolayı 50 milyar dolar kaybetti. AB'nin 240 milyar dolar, ABD'nin 17 milyar dolar kaybı var” ifadelerini kullandı. 

İHA

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