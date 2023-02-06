06 Şubat 2023 Pazartesi 11:04:00 - Güncelleme:06 Şubat 2023 Pazartesi 11:04:00
Rusya, deprem nedeniyle Türkiye'ye 100 kişilik arama kurtarma ekibi gönderecek
Kaynak: AA
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Rusya, deprem nedeniyle Türkiye'ye 100 kişilik arama kurtarma ekibi gönderecek
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Türkiye'ye 100 kişilik arama kurtarma ekibini taşıyan 2 adet İl-76 uçağının gönderilmeye hazır olduğu bildirildi.
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