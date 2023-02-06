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06 Şubat 2023 Pazartesi 11:04:00 - Güncelleme:06 Şubat 2023 Pazartesi 11:04:00

Rusya, deprem nedeniyle Türkiye'ye 100 kişilik arama kurtarma ekibi gönderecek

Kaynak: AA

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Rusya, deprem nedeniyle Türkiye'ye 100 kişilik arama kurtarma ekibi gönderecek

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Türkiye'ye 100 kişilik arama kurtarma ekibini taşıyan 2 adet İl-76 uçağının gönderilmeye hazır olduğu bildirildi.

Etiketler : rusya deprem türkiye arama kurtarma ekibi

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