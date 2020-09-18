Rusya: Casus uçak faaliyetleri arttı
Kaynak: DHA
Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğü, yabancı ülkelere ait gözetim uçaklarının Karadeniz üzerindeki varlığının geçen yıla oranla yüzde 40 arttığını duyurdu.
Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Karadeniz bölgesinde yabancı keşif uçuşlarının sayısı geçen yıla göre yüzde 40 arttı. Kerç Boğazı’nda ise yüzde 61 artış oldu” ifadelerine yer verildi. Rusya’nın geçen hafta itibarıyla 44 yabancı hava aracını engellediği bildirildi.
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