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21 Temmuz 2022 Perşembe 22:56:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2022 Perşembe 22:56:00

Rusya BMGK üyeliğinin genişletilmesini istedi

Kaynak: AA

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Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üye sayısının artırılarak Afrika'ya karşı "tarihi adaletsizliğin" kaldırılması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletlerin (BM) New York'taki Genel Merkezi'nde düzenlenen BM Genel Kurulu oturumunda Rusya Federasyonu BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polinsky, "irleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeliğinin genişletilmesini destekliyoruz. Batılı ülkeler Konsey'de gereğinden fazla temsil ediliyor. Konseyin Asya ve Latin Amerika ülkeleri ve hepsinden öte tarihi bir adaletsizliğe uğrayan Afrika adına genişletilmesi için çağrıda bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

Rus temsilci, "Uluslararası toplum üyelerinin çoğunluğu, Batılı ülkelerin dünyayı yönetme, kaynaklarını kendi çıkarları için kullanma, jeopolitik projelerini uygulama ve tüm ülkeleri, milletleri ve kıtaları utanmadan yağmalama hakkını tanımıyor." dedi.

Polinsky ayrıca, Batılı ülkelerin Rusya'ya karşı daha hassasiyetle yaklaşması gerektiğini belirterek Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı bağlamında, "Bugünkü Genel Kurul toplantısı birçok yalanın bahanesi." ifadesini kullandı.

Güvenlik Konseyi, Çin, Fransa, Rusya, Birleşik Krallık ve ABD olmak üzere 5 daimi üye ve 10 geçici üyeden oluşurken Konsey'in karar alabilmesi, 5 daimi üyenin hiçbirinin itiraz etmemesi koşuluyla, 9 üyenin onayını gerektiriyor.

RUSYA, SURİYE'YE SINIR ÖTESİ YARDIMINA KARŞI VETOSUNU SAVUNDU

Türkiye üzerinden Suriye'ye yapılacak sınır ötesi yardımların süresi konusunda veto hakkın kullanan Rusya'nın kararının tartışıldığı BM Genel Kurulu'nda Moskova adına konuşan Dmitriy Polinsky, Rusya'nın Suriye'ye sınır ötesi yardımlarının 1 yıl daha uzatılmasına karşı kullandığı veto konusunda haklı olduklarını iddia etti.

Polinsky, "Rusya, 8 Temmuz'da veto hakkını kullanarak, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü bir kez daha savundu ve Suriye'yi Batı'nın Rusya'ya karşı jeopolitik mücadelesinde sadece zayıf iradeli bir piyon olan başka bir Ukrayna'ya dönüşmekten kurtardı." ifadelerini kullandı.

SURİYE'YE GÖNDERİLEN İNSANİ YARDIMLAR 6 AY DAHA UZATILMIŞTI

Rus temsilci, sınır ötesi yardımlar konusunda BM Genel Kurulu'nun, ev sahibi ülkenin rızasının alınması gerektiği yönündeki 46/182 numaralı kararını hatırlattı.

Güvenlik Konseyi, 12 Temmuz'da, Rusya'nın 1 yıllık süreyi veto etmesi üzerine Türkiye sınırında bulunan Bab el-Hava Sınır Kapısı üzerinden yürütülen insani yardımları 6 ay süreyle uzatan, değiştirilmiş, bir kararı kabul etmişti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde özellikle Suriye iç savaşı konusunda BMGK daimi üyelerinin sistemi çalışmaz hale getirmelerine, "Dünya, 5 tane daimi üyenin iki dudağının arasına bırakılamaz." sözleriyle BM'de yapısal reform gerekliliğine dikkati çekmişti.

Etiketler : Güvenlik Konseyi başkan erdoğan bm
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