Rusya: Batı, yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova Rus basınına yaptığı açıklamada, ABD'nin Polonya'ya yeni asker sevkiyatı yapacak olmasına tepki gösterdi:

"Rusya'nın güvenlik garantileri konusundaki haklı taleplerini itibarsızlaştırmak için Moskova'ya karşı koordineli enformasyon saldırısı gerçekleştiriliyor.

Batılı ülkelerin yetkilileri ve medyası, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar.

Beyaz Saray'daki Rusya histerisi her zamankinden daha açık şekilde kendini gösterdi. Anglo-Saksonlar'ın savaşa ihtiyacı var, provokasyon, dezenformasyon ve tehdit etmek onların sorunlarını çözmek için başvurdukları favori metodu."

ABD Polonya'ya 3 bin ilave asker göndereceğini duyurmuştu

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya-Ukrayna krizinin tırmanması üzerine Polonya'ya 3 bin ilave asker gönderilmesi talimatı vermişti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da Çin Olimpiyatları bitmeden Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini söylemişti.

"24 İLA 48 SAATLİK SÜRE ÇOK ÖNEMLİ, İŞGAL HER AN BAŞLAYABİLİR"

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, gelecek 24 ila 48 saatlik sürenin çok önemli olduğuna dikkat çekmişti:

"(Ukrayna'da) İşgal her an başlayabilir, Ukrayna'daki tüm Amerikalılara ülkeyi derhal terk etmesi çağrısı yapıyoruz. Geleceği öngörmemiz mümkün değil fakat risk oldukça yüksek. Eğer Ruslar işgale başlarsa herhangi bir tahliye operasyonu olmayacak."