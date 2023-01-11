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11 Ocak 2023 Çarşamba 17:40:00 - Güncelleme:11 Ocak 2023 Çarşamba 17:40:00

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Rus petrolünde indirim riskler nedeniyle arttı

Kaynak: AA

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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus petrolünün satışında uyguladıkları indirim oranının ocakta arttığını belirtti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katıldığı hükümet toplantısında, petrol piyasalarındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın tavan fiyat uygulayanlara 1 Şubat itibarıyla petrol satmayacağına işaret eden Novak, bazı alıcıların sözleşmede tavan fiyatın yer almasına ilişkin taleplerde bulunduğunu ancak bunları reddettiklerini söyledi.

Rus petrolüne uyguladıkları indirimin ise son dönemde arttığını belirten Novak, "İndirim oranı ocakta arttı çünkü navlun fiyatları, alıcıların tavan fiyat belirlemedikleri için maruz kaldıkları riskler nedeniyle oldukça yükseldi. Bu durumun geçici olacağını umuyorum." dedi.

Novak, 2022'nin ilkbahar döneminde de uyguladıkları indirim oranının hızla arttığını anımsatarak, söz konusu oranın zamanla yarı yarıya azaldığını bildirdi.

Petrol sektörüne ilişkin en önemli sorunun indirim oranıyla ilgili olduğunu aktaran Novak, "İkinci sorun ise petrol ürünlerine yönelik ambargo ve tavan fiyat uygulamasıdır. Bunlara yanıt vereceğiz, raporlayacağız, yeni pazarlara tedarik, lojistik, nakliye sağlamak için gerekli tüm önlemleri alacağız." diye konuştu.

Novak, şirketlere sürekli temas halinde olduklarını belirterek, "Şubat ayına ilişkin sözleşmeler tamamlandı ve bugün itibarıyla genel olarak şirketler bir sorun yaşanmadığını bildiriyorlar." dedi.

RUSYA TAVAN FİYAT UYGULAYANLARA SATIŞLARI YASAKLAMIŞTI

Avrupa Birliği ülkeleri geçen ay, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.

Rusya ise Putin tarafından imzalanan kararnameyle, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışını yasaklamıştı.

Başta Çin ve Hindistan olmak üzere Rus petrolü almaya devam eden çok sayıda ülke, olası yaptırım risklerine işaret ederek Rusya'dan indirim talep ediyor.

Etiketler : rusya petrol ekonomi
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