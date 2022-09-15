Rusya'dan doğal gaz kararı! AB'ye kötü haber
Kaynak: AA - Reuters
Son Dakika Haberleri.. Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Avrupa Birliği'ne Rus gazı ihracatının bu yıl 50 milyar metreküp düşeceğini söyledi.
Avrupa Birliği (AB), 'en sert kış'a hazırlanırken Rusya'dan yeni bir açıklama geldi
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Avrupa Birliği'ne Rus gazı ihracatının bu yıl 50 milyar metreküp düşeceğini söyledi.
Haber Interfax haber ajansında yer alırken Rusya geçtiğimiz sene AB'ye toplamda 150 milyar metreküp doğalgaz ihraç etmişti.