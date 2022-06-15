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15 Haziran 2022 Çarşamba 18:10:00 - Güncelleme:15 Haziran 2022 Çarşamba 18:11:00

Rusya, Avrupa'ya gaz arzını azaltacağını söyledi: Fiyatlar 109 avroya çıktı

Kaynak: AA

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Avrupa'da güne 98,5 avrodan başlayan doğal gazın megavatsaat fiyatı, yüzde 10'dan fazla artarak 109 avroya yükseldi.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören temmuz vadeli gaz kontrat fiyatı, dün megavatsaat başına 97 avrodan kapandı.

Fiyatlar, Türkiye saatiyle 16.53'te açılışa göre yüzde 10'dan fazla artarak megavatsaat başına 109 avro oldu.

Fiyatlardaki artışta, Rus enerji şirketi Gazprom'un teknik sorunlar nedeniyle Kuzey Akım boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatını azaltacağı uyarısı etkili oldu.

Ayrıca Gazprom'un, İtalyan enerji firması ENI'ye sağladığı gaz akışında yüzde 15'lik kesintiye gitmesi fiyatları tırmandırdı.

Etiketler : Avrupa Gazprom doğal gaz Rusya
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