Türkiye'nin Gazze'de kalıcı barış için sunduğu garantörlük teklifine Rusya'dan olumlu cevap geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Her türlü yapıcı teklifi müzakere etmek için işbirliğine hazırız" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail-Filistin savaşı kapsamında yürüttüğü diplomasi trafiğinde kalıcı bir barış için tarafların garantörlerinin olacağı bir sistem fikrini ortaya koyduklarını bildirdi. Filistin için Türkiye'nin, İsrail için de başka ülkelerin garantör olabileceğini belirten Fidan, "Her iki tarafın da mutabık kalacağı bir anlaşmaya varıldıktan sonra, bunun gereklerinin yerine getirilmesi hususunda garantör ülkeler sorumluluk üstlensin" dedi. Konuyla ilgili ilk değerlendirme Moskova'dan geldi.

NORMALLEŞME ARZUSU

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin İsrail-Filistin çatışmasının taraflarına garantör ülkeler oluşturma formülünü müzakereye ve değerlendirmeye hazır olduklarını söyledi. Lavrov, "Türkiye'nin girişimi durumu normalleştirme arzusundan kaynaklanıyor. Bunu değerlendirmek için işbirliği yapmaya hazır olacağız" dedi.

BAYRAKLAR GAZZE İÇİN YARIYA İNDİRİLDİ

Filistin'de çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehide duyulan saygının gereği olarak Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi. Dün yurt genelinde tüm kamu binalarında ve dış temsilciliklerde, Türk bayrakları yarıya indirildi. ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği de bayrakları yarıya indirerek "Masum insanların yasını Türk halkı ve tüm dünya ile birlikte tutuyoruz" dedi. Saldırılarda hayatını kaybedenler için bugün okullarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

İBB'DEN TEPKİ ÇEKEN HAREKET

Eyüpsultan'daki İBB Lojistik Destek Merkezi'ndeki bayrakların yarıya indirilmediği görüldü. Milli yas ilan edilmişken, İBB binasında bayrakların yarıya indirilmemesine birçok vatandaş tepki gösterdi.

İSRAİL BÖLGEDEKİ BÜYÜKELÇİLERİNİ GERİ ÇAĞIRDI

Gazze'de kara harekatına hazırlanan İsrail, Türkiye dahil bölge ülkelerdeki tüm büyükelçi ve diplomatlarını geri çekme kararı aldı. Diplomatların bu ülkelerle yaşanan kriz nedeniyle değil, güvenlik endişeleri nedeniyle geri çağırıldıkları kaydedildi. Kararın ardından İsrail'in Ankara Büyükelçisi İrith Lillian ve diğer diplomatlar Türkiye'den ayrıldı. İsrail, bölge ülkelerde bulunan vatandaşlarını da daha önce geri çağırmıştı.

TSK YARDIM VE TAHLİYE İÇİN HAZIR

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, ABD'nin Doğu Akdeniz'e gönderdiği uçak gemileriyle ilgili konuştu. Aktürk "ABD'li muhataplarımıza bu konuyu sorduğumuzda, 'Muharip olmayanların, sivillerin tahliyesi operasyonu kapsamında geldiklerini' bildiriyorlar. Biz de takip ediyoruz. Deniz Kuvvetlerimiz, Doğu Akdeniz'de yeterli sayıda gemiyle faaliyetlerini sürdürüyor" dedi. Filistin'e yardım konusunda "TSK verilecek direktifler doğrultusunda hem insani yardım hem tahliye konusunda hazır" dedi.

700 KİŞİ TAHLİYE BEKLİYOR

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız ise Gazze'den gelen tahliye talebi hakkında TBMM Dışişleri Komisyonu'nda bilgi verdi. Yıldız, 700 kişinin Gazze'den tahliye talebi ilettiğini belirterek "322 Türk vatandaşı, 214 Türk vatandaşı yakını Filistinli. 55 kurum personeli ve 100'ü KKTC vatandaşı" dedi.

PUTİN: ABD GEMİLERİ MENZİLİMİZ İÇİNDE

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin İsrail'e destek olarak gönderdiği 2 uçak gemisini denetlediklerini söyledi. Karadeniz hava sahasında Mig-31 savaş uçaklarının devriye gezdiğini belirten Putin "Gemiler menzilimiz içinde. Bu bir tehdit değil. Ancak ABD'yi bilgilendirmek isterim" dedi.