Rusya Acil Durumlar Bakanı tatbikatta hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev'in bir tatbikat esnasında hayatını kaybettiği bildirildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ziniçev, görev başında iken Norilsk kentinde Arktik bölgesinin acil durumlardan korunmasını amaçlayan kurumlar arasındaki tatbikat esnasında, bir kişinin hayatını kurtarmaya çalışırken yaşamını yitirdi." ifadesi kullanıldı.
18 Ağustos 1966'da doğan Ziniçev, Rusya'nın güvenlik kurumlarında çeşitli görevlerde çalıştı.
Yevgeniy Ziniçev, 2018'den beri Acil Durumlar Bakanı olarak görev yapıyordu
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