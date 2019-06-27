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27 Haziran 2019 12:51 | Perşembe

Rusya açıklamıştı! S-400'lerde sıcak gelişme!

Rusya devlet savunma sanayisi şirketi Rosoboronexport'un Başkanı Aleksandr Miheyev, S-400 hava savunma sisteminin Türkiye'ye ilk teslimatı için yüzde 99 hazır olduklarını açıklamıştı. Habertürk yazarı Çetiner Çetin, S-400'lerin bugün nakil işleminin yapılacağı askeri üsse getirildiklerinin öğrenildiğini bildirdi.

usya, S-400'lerin teslim ve uygulama süreci için hazırlıklarını tamamladı. İlk etapta uygulamaları yerinde incelemek üzere 9 kişilik özel ekibini Türkiye'ye gönderecek olan Moskova yönetimi, hazırlıklarının yüzde 99'unu tamamladı. Rus yetkililer sürecin sadece Türkiye'ye nakil bölümünün beklendiğini ifade ediyor. Askeri bir üsten nakliye uçakları ile Türkiye'ye getirilmesi planlanan S-400'lerin bugün nakil işleminin yapılacağı askeri üsse getirildikleri öğrenildi. 

Rusya, Türkiye'ye S-400 komplekslerinin ilk sevkiyatını yapmaya hazır. Teslimatın en geç temmuz ayının 9'una kadar yapılmasının planlandığını ifade eden Rus diplomatik kaynakları, teslimatın yüzde 99 seviyesinde olduğunu belirtirken, Türkiye'ye gelecek olan özel ekibin 'olur' vermesinin ardından nakil işlemleri için 'start' verileceğini belirttiler.

Diplomatik kaynaklar, şu anda lojistik çalışma hazırlanırken, gerekli tüm prosedürlerin tamamlanmaya çalışıldığını belirttiler.

Türkiye, 2,5 milyar dolar değerinde dört bölük yüksek irtifalı S-400 Triumph kompleksi satın aldı. S-400 sisteminin Türkiye topraklarındaki kurulumu 2019 yılı Ekim ayında başlanacaktı ancak Ankara-Moskova hattındaki görüşmeler sonucunda bu süreç öne çekilmişti.

S-400'lere ilişkin siyasi süreç Çin devleti tarafından da yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 Temmuz'daki Pekin ziyareti sürecinde Pekin yönetiminin bölgesel siyasi gelişmelerin yanı sıra, S-400'ler konusunu da gündeme getireceği ve diplomatik sürece destek vermesi bekleniyor. 

(HaberTürk)

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