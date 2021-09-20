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20 Eylül 2021 Pazartesi 18:32:00 - Güncelleme:20 Eylül 2021 Pazartesi 18:34:00

Rusya AB'ye yaptırımı uzattı

Kaynak: AA

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Rusya ile Batılı ülkeler arasında diplomatik kriz sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı Batılı ülkelere uyguladığı yaptırımların 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Moskova, Ukrayna'daki tutumu ve Kırım'ın yasa dışı ilhakı nedeniyle bazı Batılı ülkelere uyguladığı "karşı yaptırımları" uzattı. Putin'in imzaladığı kararnameyle, aralarında ABD ve Avrupa Birliği üyelerinin de bulunduğu ülkelere uygulanan yaptırımlar uzatılmış oldu.

YAPTIRIMLAR UZATILACAK

Daha önce Avrupa Birliği, Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımların süresini 6 ay uzatma kararı almıştı. Uzatılan ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi 28 ülke, Rusya'ya silah satışı yapmıyor.

Yaptırımlarla Rusya'nın petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor. Ayrıca Rus kamu bankaları Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor.

Etiketler : rusya avrupa birliği ukrayna
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