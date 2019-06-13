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13 Haziran 2019 15:25 | Perşembe

Rusya ABD'nin Polonya'ya askeri güç yerleştirmesi halinde bu ülkenin hedef olacağı uyarısında bulundu

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin uluslararası ilişkiler komitesinin başkan yardımcısı olan Vladimir Cabarov, ABD'nin casus insansız hava araçlarını ve askeri güçlerini Polonya'ya yerleştirmesi hlinde, bu ülkenin, Rusya'nın karşı saldırısının hedefi olabileceği uyarısında bulundu.

Rus Federasyon Konseyi'nin uluslararası ilişkiler komitesinin başkan yardımcısı Cabarov, Polonya'nın, ABD askerlerini topraklarına davet etmesinin doğurabileceği sonuçlar konusunda Beyaz Saray'ı uyardı.

ABD'nin Polonya'ya casus insansız hava araçları mevzilendirme ve bu ülkedeki askeri varlığını genişletme planlarının kendilerini rahatsız ettiğini belirten Cabarov, bu planlar gerçekleştirilirse, bir anlaşmazlık ya da kriz çıkması hâlinde Polonya'nın, Rusya'nın karşı saldırısının hedefi olabileceğini söyledi.
 
''RUSYA'NIN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR''
 
Cabarov bir Rus ajansına verdiği demeçte ABD'in söz konusu planlarının sorulması üzerine, "Bu bilgi bizi tabii ki rahatsız ediyor. Zira bu, tabii ki Rusya'nın güvenliğini tehdit ediyor" dedi.
 
Rus Federasyon Konseyi yetkilisi şöyle devam etti: "Tanrı göstermesin ancak herhangi bir anlaşmazlık çıkması hâlinde, eğer ki aniden bize karşı bir saldırı olursa, Polonya toprakları karşı saldırımızın açık hedefi hâline gelecek."
 
Ayrıca Cabarov, Varşova'nın, ABD güçlerini topraklarına çağırmasının, Polonya'nın tarafsız ve bağımsız bir ülke olmaya bir türlü alışamamış olmasından kaynaklandığını düşündüğünü de ekledi.
 
''POLONYALILARIN MACERA ARAYIŞINA GİRİŞTİĞİNİ DÜŞÜNDÜRÜYOR''
 
Cabarov şunları söyledi: "İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Polonyalılar Varşova Paktı ve hepsinden önce SSCB'nin denetimi altında kaldılar, buraya Sovyetler Birliği'nin silahları, askeri araçları ve güçleri yerleştirildi. Biz buradan gittikten sonra, Varşova Paktı'nın çökmesinden sonraysa Polonyalılar usulca NATO'nun çatısı altına doğru kaydı. Şimdi de olanca güçleriyle yabancı güçlerin yeniden Polonya topraklarında var olması için uğraşıyorlar. Bütün bunlar bana, Polonyalıların bir macera arayışına giriştiğini düşündürüyor."
 
ABD Başkanı Donald Trump, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda'ya ülkesine 1000 ABD askeri mevzilendireceğinin sözünü vermişti. Polonyalı yetkililer, bunu, Rusya'dan gelebileceğine inandıkları saldırı için bir ihtiyati tedbir olarak istediklerini söylüyor.Ayrıca Cabarov, Varşova'nın, ABD güçlerini topraklarına çağırmasının, Polonya'nın tarafsız ve bağımsız bir ülke olmaya bir türlü alışamamış olmasından kaynaklandığını düşündüğünü de ekledi.

Sputnik

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