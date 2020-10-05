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05 Ekim 2020 Pazartesi 22:21:00 - Güncelleme:05 Ekim 2020 Pazartesi 22:21:00

Rusya: ABD'nin DSÖ'den çekilmesine ilişkin yasal prosedürler incelensin

Kaynak: AA

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Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Dronova, "ABD'nin DSÖ'ye karşı attığı adımlarla ilgili yasal prosedürleri, idari ve mali prosedürleri analiz etmemiz gerekiyor" dedi. Öte yandan ABD'den "DSÖ reformlarını desteklemeye devam edeceğiz" açıklaması geldi.

Rusya, ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) çekilmesine ilişkin "yasal ve mali prosedürlerin incelenmesi" çağrısında bulundu.

Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Alexandra Dronova, İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayan, DSÖ Yönetim Kurulunun "Kovid-19 ile mücadele özel oturumu"nda konuştu.

Kovid-19 konusunda bir dizi yeni ilaçlar ürettiklerini belirten Dronova, ülkesinin geliştirdiği "Sputnik V" adlı aşı adayı hakkında bilgi verdi.

Alexandra Dronova, DSÖ üyesi ülkelere "Rusya'nın geliştirdiği ilaçlar ve aşının tarafsız bir şekilde değerlendirilmesi" çağrısında bulundu.

ABD'nin DSÖ'den çekilmesine de değinen Dronova, "ABD'nin DSÖ'ye karşı attığı adımlarla ilgili yasal prosedürleri, idari ve mali prosedürleri analiz etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

"DSÖ REFORMLARINI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Öte yandan, ABD Sağlık Bakan Yardımcısı Brett Giroir, İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayan DSÖ Yönetim Kurulunun "Kovid-19 ile mücadele özel oturumu"nda konuştu.

Yönetim Kurulunu oluşturan 34 üye ve DSÖ üyesi 194 ülke temsilcisine seslenen Giroir, "Uzun süredir devam eden politikamızla tutarlı olarak ABD, DSÖ dahil tüm uluslararası kuruluşların şeffaflığı ve hesap verebilirliğini güçlendiren reformları teşvik etmeye devam edecektir." dedi.

Konuşmasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) patlak verdiği Çin'i hedef alan Brett Giroir, "DSÖ üyesi herhangi bir devletin salgınlar ve olası acil sağlık durumları hakkında doğru, eksiksiz ve zamanında bilgi sağlamadaki başarısızlığının üstesinden gelemeyiz." diye konuştu.

Giroir ayrıca, DSÖ'nün üye ülkelere "düzenli" ve "zamanında" güncellemeler sunmasının "kritik" olduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, 8 Temmuz'da yaptığı açıklamada, DSÖ üyesi ABD'nin örgütten ayrılması için 1 yıl önceden bildirimde bulunması gerektiğini belirtmişti.

Dujarric, ABD'nin aynı zamanda DSÖ'ye olan borçlarını ayrılmadan önce ödemesi ve finansal yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurgulamıştı.

TRUMP'IN DSÖ'YLE KOVİD-19 SAVAŞI

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Nisan'da DSÖ'yü Covid-19 salgınıyla mücadelede başarısızlıkla ve Çin'e yakın durmakla suçlamış, örgüte sağlanan finansal desteği askıya aldıklarını açıklamıştı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'a 18 Mayıs'ta bir mektup gönderen Trump, esaslı reformlar yapmaması halinde ABD'nin bu kuruluşa sağladığı fonları 30 gün sonra "kalıcı olarak" donduracağını belirtmişti.

Ancak Trump, daha bu süre dolmadan 29 Mayıs'ta "Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz." açıklamasını yapmıştı.

Washington yönetimi 3 Eylül'de yaptığı açıklamada, ABD'nin, DSÖ'den 6 Temmuz 2021'de çekileceğini ve ABD Başkanı Trump'ın da söylediği gibi DSÖ yerine "daha güvenilir" ve "şeffaf" ortaklar aranacağını bildirmişti.

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