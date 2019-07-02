Rusya ABD’nin nükleer silahsızlanma önerisine destek verdi

TM Dijital Haber Merkezi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Valdai Uluslararası Tartışma Kulübü’nde yaptığı açıklamada, Rusya’nın ABD’nin nükleer silahsızlanma anlaşmalarının sayısını artırma konusundaki tutumunu desteklediğini belirtti.

Sorunların çözümüne yönelik sinyalleri çok ciddiye aldıklarını ifade eden Ryabkov, şunları kaydetti:

“Bu tür silahlar üzerinde çok taraflı kontrole geçiş üzerinde uzun süredir konuşuyoruz. Son yıllarda ve ABD-Rusya ikili formatı olan bu sürecin katılımcı sayısını artırma fikrinin artık hayata geçirilmesini umuyoruz.”