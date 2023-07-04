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Rusya: ABD, Kiev'in yürüttüğü terör eylemlerinin suç ortağı
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04 Temmuz 2023 Salı 21:10:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2023 Salı 21:10:00

Rusya: ABD, Kiev'in yürüttüğü terör eylemlerinin suç ortağı

Kaynak: IHA

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Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkent Moskova'ya düzenlenen İHA saldırılarının ABD ve NATO'nun yardımı olmasaydı mümkün olmayacağı iddia edilerek, “ABD ve uyduları, Kiev tarafından yürütülen terör eylemlerinin hazırlanmasında ve uygulanmasında suç ortağı” denildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'ya düzenlenen İHA saldırılarının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı, yazılı açıklama yaptı. Moskova'ya yönelik 5 İHA ile düzenlenen saldırının Ukrayna tarafından yapıldığını öne süren Dışişleri Bakanlığı, "Ukraynalı neo-Naziler 5 insansız hava aracını kullanarak Moskova ve çevresinde yine terör saldırıları düzenlemeye çalıştı. Gelen bilgilere göre, bu sefer hedefleri büyük bir uluslararası havalimanı da dahil olmak üzere sivil altyapı tesisleriydi" ifadelerine yer verdi. Rus hava savunma ve elektronik harp sistemleri sayesinde saldırıların engellendiğini aktaran Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Dört insansız hava aracı düşürüldü, biri kontrolünü kaybetti ve düştü. Can kaybı veya yıkım yok" denildi.

Açıklamada, ABD ve NATO'nun yardımı olmasaydı söz konusu saldırıların Ukrayna tarafından düzenlenemeyeceği iddia edilerek, "Bu tür saldırılar, İHA'lar da dahil olmak üzere silah desteğine devam eden, İHA operatörlerini eğiten, sivil ve askeri uydular yardımıyla elde edilen görüntülerle bu tür suçları işlemek için gerekli istihbarat bilgilerini sağlayan ABD ve NATO müttefiklerinin Kiev rejimine sağladığı yardımı olmasaydı mümkün olmazdı" denildi.

"ABD, TERÖR EYLEMLERİNİN HAZIRLANMASINDA VE UYGULANMASINDA SUÇ ORTAĞI"

Bakanlık açıklamasında, "Bütün bunlar, ABD ve uydularını, Kiev tarafından Batı silahları kullanılarak, Batı parasıyla planlanan ve yürütülen terör eylemlerinin hazırlanmasında ve uygulanmasında suç ortağı yapıyor" ifadeleri kullanıldı.

MOSKOVA'YA DÜZENLENEN İHA SALDIRISI

Başkent Moskova'ya sabah saatlerinde 5 adet İHA ile saldırı girişiminde bulunulmuş, Moskova'nın üç uluslararası havalimanından biri olan Vnukovo Havalimanı'ndaki uçuşlar kısa süreliğine askıya alınmıştı. Saldırıda can ve mal kaybı yaşanmadığı açıklanmış, Ukrayna ise saldırıyı üstlenmemişti.

Etiketler : Rusya Dışişleri Bakanlığı İHA saldırıları ABD ve NATO Kiev
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