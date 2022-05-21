Rusya, Biden'ın ülkeye girişini yasakladı

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21 Mayıs 2022 Cumartesi 17:57:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2022 Cumartesi 17:57:00

Rusya, ABD Başkanı Biden'ın ülkeye girişini yasakladı

Kaynak: AA

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Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden ile Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in de aralarında bulunduğu toplam 963 ABD vatandaşına ülkeye giriş yasağının uygulandığı duyurdu.

Bakanlığın remi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, ABD tarafından sürekli olarak uygulanan Rusya karşıtı yaptırımlara yanıt bağlamında Rusya'ya girişi kalıcı olarak yasaklanan ABD vatandaşlarının bir listesinin yayınlandığı belirtildi.

Açıklamada, ABD Başkanı Biden ve oğlu Hunter Biden, Dışişleri Bakanı Blinken, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile diğer yetkililerin bulunduğu toplam 963 kişinin listeye eklendiği kaydedildi.

ABD'nin, kendisine daha sonra bumerang gibi geri dönen düşmanca eylemlerle meşgul olduğu vurgulanan açıklamada, "Rusya, bir yüzleşme istemiyor ve her zaman saygı duyduğumuz ABD halkını, Rus düşmanlığını kışkırtan ABD makamlarından ve onlara hizmet edenlerden ayırarak dürüst ve karşılıklı saygıya dayalı diyaloga açıktır." ifadesine yer verildi.

Etiketler : Rusya putin biden blinken
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