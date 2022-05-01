Rusya'dan "ABD" kararı! Resmen duyurdular

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 67. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

RUSYA: ABD İLE STRATEJİK İSTİKRAR KONUSUNDAKİ DİYALOG DONDURULDU

Rusya Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrol Dairesi Başkanı Vladimir Yermakov, ABD ile stratejik istikrar konusundaki diyalogun dondurulduğunu ancak Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonlarının tamamlanmasının ardından yeniden normale dönülebileceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrol Dairesi Başkanı Vladimir Yermakov Rus basınına yaptığı açıklamada, ABD ile stratejik istikrar konulu müzakerelere değindi. Bu müzakerelerde, ABD tarafının birbirine zıt tavırlar sergilediğini ve müzakerelerin dondurulduğunu aktaran Yermakov, "Bugün itibariyle öyle gösteriyor ki ABD ile stratejik istikrar konusunda bir müzakere ihtimalinden bahsedemeyiz. Ne yazık ki, Washington'un tüm eylemleri taban tabana zıt yönde. Stratejik diyalog, ortak fikir için önemlidir. Şu anda böyle bir diyalog ABD tarafında resmen 'dondurulmuş' durumdadır" diye konuştu.

Bu müzakerelere tekrar dönülüp dönülemeyeceğine dair sorulan soruyu yanıtlayan Yermakov, "Görünüşe göre, ancak özel askeri operasyon çerçevesinde belirlenen tüm görevlerin yerine getirilmesinden sonra, stratejik gündeme dair tam donanımlı Rusya-ABD müzakere sürecine dönmek mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

07:00 Rusya Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrol Dairesi Başkanı Vladimir Yermakov, ABD ile stratejik istikrar konusundaki diyalogun dondurulduğunu ancak Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonlarının tamamlanmasının ardından yeniden normale dönülebileceğini söyledi.

03:00 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna ziyaretine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye savaşın sona ermesi için çok yönlü çaba ve girişimlerine devam edecek. Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğü temelinde çözüm bulunması ve tüm tarafları kapsayan bir güvenlik mimarisinin inşa edilmesi imkansız değil" ifadelerini kaydetti.

02:00 Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi ve aktris Angelina Jolie'nin, savaşın devam ettiği Ukrayna'da olduğu ortaya çıktı.

01:00 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Büyükelçi İbrahim Kalın ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın da yer aldığı heyet, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ziyaret gerçekleştirdi. AA muhabirine açıklama yapan Kalın, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin "Özellikle İstanbul sürecinin devam ettirilmesi, bu savaşın sonlandırılmasında kilit bir rol oynayabilir. Bununla ilgili çalışmalarımızı da yoğun bir şekilde sürdürüyoruz." dedi.

00:30 ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto edildi. New York'un en ünlü turistik mekanlarından olan meydanı dolduran göstericiler, Ukrayna bayrakları ve açtıkları pankartlarla Rusya'ya tepki gösterdi.

00:05 Sırbistan'ın Niş şehrinde Rusya'ya destek gösterisi düzenlendi. "Sırbistan için Yaşıyorum" siyasi hareketinin organizatörleri ve aşırı sağcı eylemciler, Sırplar ve Rusların daimi kardeş olduklarını ve Ruslara sırtlarını asla dönmeyeceklerini dile getirdi.

00:00 Rusya'nın Ukrayna'nın Donetsk bölgesine düzenlediği saldırıda 9 sivil yaralandı.