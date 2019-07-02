02 Temmuz 2019 17:28 | Salı
Rus su altı araştırma gemisinde çıkan yangında 14 denizci öldü
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus su altı araştırma gemisinde çıkan yangında 14 denizcinin hayatını kaybettiğini açıkladı
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Deniz Kuvvetleri için okyanusu inceleyen Rus su altı araştırma gemisinde 1 Temmuz'da yangın çıktığı bildirildi.
Açıklamada, biyometrik ölçümlerin yapıldığı sırada çıkan yangında 14 denizcinin öldüğü belirtildi.
Rusya Deniz Kuvvetlerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.
AA
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