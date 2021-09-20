Rus savaş uçaklarına yer verdiler! ABD'den büyük hata

ABD Güney Komutanlığı, Twitter hesabından ABD Hava Kuvvetleri'nin 74. kuruluş yıl dönümünü kutlayan bir paylaşım yaptı.

Ancak Komutanlık, paylaşımda ABD uçakları yerine Rus Sukhoi jetlerine yer verdi.

Kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısının dikkatini çeken ve ti'ye alınan paylaşım, daha sonra kaldırıldı.