20 Eylül 2021 Pazartesi 10:39:00 - Güncelleme:20 Eylül 2021 Pazartesi 10:39:00
Rus savaş uçaklarına yer verdiler! ABD'den büyük hata
ABD Güney Komutanlığı, Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünde Rus uçaklarına yer verdi.
ABD Güney Komutanlığı, Twitter hesabından ABD Hava Kuvvetleri'nin 74. kuruluş yıl dönümünü kutlayan bir paylaşım yaptı.
Ancak Komutanlık, paylaşımda ABD uçakları yerine Rus Sukhoi jetlerine yer verdi.
Kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısının dikkatini çeken ve ti'ye alınan paylaşım, daha sonra kaldırıldı.
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