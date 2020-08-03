Rus savaş uçakları İdlib'e hava saldırısı düzenledi: 4 sivil hayatını kaybetti
Esed rejimine destek veren Rus savaş uçakları, sabah erken saatlerinde İdlib'de sivil yerleşim yerleri vurdu. 4 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
Suriye’de Esed rejimine destek veren Rus savaş uçakları sabah erken saatlerde İdlib’in Binniş bölgesindeki sivil yerleşim yerlerine hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 4 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil de yaralandı. Yaralılar, Sivil Savunma ekiplerince çevredeki sağlık merkezlerine kaldırıldı.
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