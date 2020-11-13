Rus savaş gemisinden İdlib'e füzeli saldırı
Kaynak: AA
Suriye açıklarında bulunan Rus savaş gemisi, İdlib'in batısını uzun menzilli balistik füze ile vurdu.
Suriye açıklarında bulunan Rus savaş gemisi, İdlib'in batısını uzun menzilli balistik füze ile vurdu.
Suriye açıklarında bulunan bir Rus savaş gemisi, İdlib'in batısındaki Arab Saeed köyü çevresini uzun menzilli balistik füze ile vurdu. Saldırının ardından Rus savaş uçakları aynı bölgeye en az 4 hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda ölü veya yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Olay yerine sivil savunma ekipleri sevk edildi.
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