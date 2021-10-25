VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sudan'da darbe girişimi
Zehir tacirleri yakalandı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Ana gündem maddesi "istenmeyen adamlar"
Rus savaş gemileri Japonya boğazından geçti
İyot eksikliği zeka geriliğine neden olabilir
Soğuk algınlığının ilacı zencefil
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 25 Ekim
Meme kanseri riskini azaltmanın formülü
İyi Parti'nin 4. yıldönümü programı öncesi arbede! Birbirlerine girdiler
Almanya'da Türklerin oturduğu daireye molotofkokteyli atanlar serbest bırakıldı
"Fenerbahçe'yi burada yenmek zordu, biz bunu başardık"
İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da 1355 konut için ihale açılacağını duyurdu
Liverpool, Manchester United deplasmanında 5 golle kazandı
"Erken seçim yok, Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan"
Fenerbahçe ligde üst üste 2. mağlubiyetini yaşadı
Şiddetli yağış Bozkurt'un sokaklarını yeniden sular altında bıraktı
"Kadınlarımızın eğitim ve üretim alanında katettikleri mesafe tarihi bir başarının ifadesidir"
Terör örgütü üyesi olmak suçundan hapis cezası bulunan kadın İzmir'de yakalandı
Real Madrid, El Clasico'yu deplasmanda kazandı
Tayvan'da deprem
'Sinan' operası AKM'de ilk provasını yaptı
Fener Rum Patriği Bartholomeos hastaneye kaldırıldı
Amsterdam'da Türk Çağdaş Sanatçılar sergisi sanatseverleri bekliyor
25 Ekim 2021 Pazartesi 08:28:00 - Güncelleme:25 Ekim 2021 Pazartesi 08:28:00

Rus savaş gemileri Japonya boğazından geçti

Kaynak: AA

ABONE OL

Japonya ile Kuril Adaları konusunda anlaşmazlık yaşayan Rusya bölgede hareketleniyor. Rus savaş filosu Japonya'nın güneybatısındaki Tsuşima Boğazı'ndan, Japon Denizi istikametine geçiş yaptı.

Rus savaş gemilerinin, Japonya'nın güneybatısındaki Tsuşima Boğazı'ndan geçiş yaptıkları bildirildi.

AA'nın aktardığı habere göre, Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, boğazın 140 kilometre güneybatısından geçiş yapan gemilerin, Japon Denizi istikametine ilerlediği belirtildi.

Açıklamada, filo Tsuşima'nın 60 kilometre kuzeydoğusundayken bir Rus gemisinden helikopterin havalandığı kaydedildi.

Japonya Kabine Baş Sekreter Yardımcısı İsozaki Yoşihiko, düzenlediği basın toplantısında, Japon hükümetinin durumu yakından izlediğini ifade etti.

İsozaki, "Japonya'yı çevreleyen sular ile hava sahalarında gözlem faaliyetlerini tam kapsamlı olarak sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Rus gemilerinin, ay ortasından beri ortak tatbikat gerçekleştiren Çin ve Rusya donanmalarından unsurlar olabileceği belirtildi.

KURİL SORUNU

İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Sovyetler Birliği, Japonya'nın Pasifik Okyanusu ile Ohotsk Denizi'ni birbirinden ayıran ve yaklaşık 1300 kilometre boyunca uzanan Kuril Adaları'nı 1945'te ilhak etmişti.

İlhakın ardından Japonya tarafından "Kuzey bölgeleri" olarak adlandırılan toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle Rusya ile Japonya arasında barış antlaşması imzalanması için yapılan görüşmelerde taraflar sonuca ulaşamıyor.

Etiketler : Rus savaş gemiler Tsuşima Boğazı Ohotsk Denizi Pasifik Okyanusu
Seksenler'in Seyfi'si Kemal Kuruçay vefat etti

Seksenler'in Seyfi'si Kemal Kuruçay vefat etti
Sportif anne

Sportif anne
‘Halaybaşı' ile zirvede

‘Halaybaşı' ile zirvede
Akraba çıktılar

Akraba çıktılar
Elveda Rumeli'den sonra tekrar bir arada

Elveda Rumeli'den sonra tekrar bir arada
"Su hayattır"

"Su hayattır"
"Kız babası olarak daha da duygulandım"

"Kız babası olarak daha da duygulandım"
"Baba olmak hayatın en güzel rengi"

"Baba olmak hayatın en güzel rengi"
Türkiye'yi çok sevdi

Türkiye'yi çok sevdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER