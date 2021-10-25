Rus savaş gemileri Japonya boğazından geçti

Rus savaş gemilerinin, Japonya'nın güneybatısındaki Tsuşima Boğazı'ndan geçiş yaptıkları bildirildi.

AA'nın aktardığı habere göre, Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, boğazın 140 kilometre güneybatısından geçiş yapan gemilerin, Japon Denizi istikametine ilerlediği belirtildi.

Açıklamada, filo Tsuşima'nın 60 kilometre kuzeydoğusundayken bir Rus gemisinden helikopterin havalandığı kaydedildi.

Japonya Kabine Baş Sekreter Yardımcısı İsozaki Yoşihiko, düzenlediği basın toplantısında, Japon hükümetinin durumu yakından izlediğini ifade etti.

İsozaki, "Japonya'yı çevreleyen sular ile hava sahalarında gözlem faaliyetlerini tam kapsamlı olarak sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Rus gemilerinin, ay ortasından beri ortak tatbikat gerçekleştiren Çin ve Rusya donanmalarından unsurlar olabileceği belirtildi.

KURİL SORUNU

İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Sovyetler Birliği, Japonya'nın Pasifik Okyanusu ile Ohotsk Denizi'ni birbirinden ayıran ve yaklaşık 1300 kilometre boyunca uzanan Kuril Adaları'nı 1945'te ilhak etmişti.

İlhakın ardından Japonya tarafından "Kuzey bölgeleri" olarak adlandırılan toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle Rusya ile Japonya arasında barış antlaşması imzalanması için yapılan görüşmelerde taraflar sonuca ulaşamıyor.