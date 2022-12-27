Putin kararı imzaladı: Tavan fiyat uygulayana petrol yok

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27 Aralık 2022 Salı 19:41:00 - Güncelleme:27 Aralık 2022 Salı 19:41:00

Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması: Petrol satışı yasaklandı

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Putin tarafından imzalanan kararnameyle, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışı yasaklandı.

Ayrıntılar geliyor..

Etiketler : rus petrol tavan fiyat uygulaması
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