27 Aralık 2022 Salı 19:41:00 - Güncelleme:27 Aralık 2022 Salı 19:41:00
Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması: Petrol satışı yasaklandı
Putin tarafından imzalanan kararnameyle, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışı yasaklandı.
Ayrıntılar geliyor..
- Putin kararı imzaladı: Tavan fiyat uygulayana petrol yok
- Çin'de yurt dışı seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla bilet aramaları tavan yaptı
- Bayramov: Barış görüşmelerinde çok kısıtlı gelişme elde edildi
- ABD'de konut fiyat artışı 2 yılın en düşük seviyesinde
- Lavrov: Rusya'yı çevreleme politikası nükleer çatışma riski taşıyor
- Japonya'da yoğun kar yağışı nedeniyle can kaybı sayısı 17'ye yükseldi