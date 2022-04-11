Rusya'dan Ukrayna'ya Misilleme!

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11 Nisan 2022 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:11 Nisan 2022 Pazartesi 12:00:00

Rus ordusundan Ukrayna'ya ağır darbe! Avrupa'nın tedarik ettiği S-300'ler imha edildi

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Slovakya tarafından Ukrayna'ya verilen S-300 hava savunma füze sistemini personeli ile birlikte denizden “Kalibr” yüksek hassasiyetli füzelerle vurduklarını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Slovakya tarafından Ukrayna'ya verilen S-300 hava savunma füze sistemini personeli ile birlikte denizden "Kalibr" yüksek hassasiyetli füzelerle vurduklarını bildirdi.

Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da devam eden savaştaki faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Ukrayna'daki hedeflere yönelik dün yüksek hassasiyetli silahlar kullanıldığını aktaran Konaşenkov, "Denizden 'Kalibr' yüksek hassasiyetli füzelerle Dnipro bölgesinin güney eteklerindeki bir Avrupa ülkesi tarafından Kiev rejimine teslim edilen, hangarda gizlenmiş S-300 hava savunma füze sistemi taburu yok edildi. Dört S-300 fırlatıcısı ve Ukrayna silahlı kuvvetlerine mensup 25 kadar personel vuruldu." ifadesini kullandı.

Gece boyunca havadan yüksek hassasiyetli roketlerle de Velikaya Novoselovka yerleşim birimi yakınlarında bulunan "Buk-M1" ve "Osa-AKM" hava savunma füze sistemleri dahil Ukrayna ordusuna ait silahlar ve silah onarım üssünü yok ettikleri bilgisini paylaşan Konaşenkov, Mıkolayiv ve Jovtnevoye'de 2 cephanelik, Uspenovki bölgesinde de S-300 sisteminin yönlendirilmesi için kullanılan radarın imha edildiğini kaydetti.

Konaşenkov, yüksek hassasiyetli silahlarla Donetsk bölgesinde Vozdivijenka ve İvanovka yakınlarında 9 tank, 5 obüs, 5 Grad çok namlulu roketatar vurduklarını ifade etti.

İzyum şehri yakınlarında Ukrayna ordusuna ait 2 "Su-25" savaş uçağının vurulduğunu da belirten Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 78 askeri unsurun imha edildiğini dile getirdi.

Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 129 uçak, 99 helikopter, 243 hava savunma füze sistemi S-300, Buk-M1 ve Osa AKM, 441 insansız hava aracı, 2 bin 79 tank ve zırhlı araç, 239 çok namlulu roketatar, 909 obüs ve havan topu, 2 bin 3 özel askeri araç yok edildi." ifadesini kullandı.

SLOVAKYA İDDİALARI YALANLADI

Slovakya ise Ukrayna'ya verilen S-300 sisteminin Rusya tarafından imha edildiği iddiasını yalanladı.

SLOVAKYA UKRAYNA'YA S-300 VERDİ

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi verdiklerini bildirdi.

"Slovakya'nın Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi verdiğini doğrulamak isterim." ifadesini kullanan Heger, "Ukrayna halkı hem ülkesinin egemenliğini hem de bizleri cesurca savunuyor. Rusya'nın saldırıları altında can kayıplarına karşı kayıtsız kalmamak ve yardımcı olmak bizim görevimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : İgor Konaşenkov rusya slovakya S-300 hava savunma sistemi
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