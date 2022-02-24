Rus ordusu bölgeye işte böyle girdi

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24 Şubat 2022 Perşembe 12:00:00 - Güncelleme:24 Şubat 2022 Perşembe 12:25:00

Rus ordusu Kırım'dan işte böyle girdi! Ukrayna, Rus ordusunun Kırım'dan giriş anlarını yayınladı

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Ukrayna, Rus ordusunun Kırım'dan giriş anlarını yayınladı.

Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları, bugün yerel saatle 05.00'da Rus ordusunun Kırım'dan giriş yaptığı anlara ilişkin görüntüleri yayınladı.

Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, "Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı tarafından bildirildiği üzere, Rusya'nın saldırganlığı bugün saat 5.00 sıralarında gerçekleşti. Bir saldırı da Kırım yönünden geldi" denildi.

Etiketler : Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları RUSYA UKRAYNA
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