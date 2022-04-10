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10 Nisan 2022 Pazar 07:48:00 - Güncelleme:10 Nisan 2022 Pazar 07:48:00

Rus ordusu doğuda taarruza hazırlanıyor

Kaynak: AA

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Rusya-Ukrayna savaşı 46. gününe girdi. Ukrayna'nın başkenti Kiev çevresinden çekilen Rus ordusunun ülkenin doğusunda taarruz operasyonlarına hazırlanmak için yoğunlaşmaya devam ettiği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna-Rusya savaşının 46. gününde ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya'nın nakit akışlarına daha acı verici kısıtlamalar getirilmesi gerektiğini söyledi.

Tüm medeni ve demokratik dünyanın harekete geçmesi gerektiğini belirten Zelenski, şöyle devam etti:

"Bekleyecek zamanımız yok. Özgürlüğün bekleyecek zamanı yoktur. Rusya yeni kuvvetlerini ve yeni teçhizatlarını ülkemize sokmayı göze alabilir. Derhal harekete geçilmeli ve tirana karşı petrol ambargosu uygulanmalı."

- JOHNSON, UKRAYNA'YA YENİ MALİ VE SAVUNMA DESTEK PAKETİ İLE GELDİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un Kiev ziyaretine değinen Zelenski, Johnson'un, Ukrayna'ya yeni mali ve savunma destek paketi ile geldiğini belirtti.

Ukraynalılar adına Johnson'ı ağırlamaktan büyük onur olduğunu ifade eden Zelenskiy, Birleşik Krallık'ın, Ukrayna'ya başta savunma olmak üzere yaptırımlar politikasındaki liderliğinin sonsuza kadar tarihe kazındığının altını çizdi.

Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nın başlattıkları Ukrayna İçin Ayağa Kalk kampanyasında, Ukrayna içinde ve dışında bombalardan kaçan insanlar için toplanan 10 milyar dolardan fazla yardım taahhüdü için teşekkür etti.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

03:24 Ukrayna'nın başkenti Kiev çevresinden çekilen Rus ordusunun ülkenin doğusunda taarruz operasyonlarına hazırlanmak için yoğunlaşmaya devam ettiği bildirildi.

01:12 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Rus ordusu tarafından 529 yolcusuyla alıkonulan tahliye otobüslerinin serbest bırakıldığını duyurdu.

01:48 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da savaşın başlangıcından bu yana tehlikeli bölgelerden tahliye edilen kişi sayısının 704 binin üzerinde olduğu bildirdi.

Etiketler : Vladimir Zelenski UKRAYNA RUSYA
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