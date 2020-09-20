Rus muhalif lider Navalni tedavi gördüğü hastanede yürüdüğü bir fotoğrafı paylaştı
Kaynak: DHA
Rus muhalif lider Aleksey Navalni, tedavi gördüğü Almanya'nın başkenti Berlin'de hastanede merdivenlerden aşağı inerken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
Rus politikacı Alexei Navalny, vantilatörden çıkarıldıktan birkaç gün sonra tekrar ayağa kalktı ve yürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in siyasi rakibi Navalni, Ağustos ayı sonlarında zehirlenmesi nedeniyle getirildiği ve tedavisinin devam ettiği Berlin Charite Hastanesi’nde merdivenlerden aşağı inerken çekilmiş bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafla birlikte sosyal medya hesabından durumuna dair açıklama yapan Navalni, kendine su koymakta ve telefonunu kullanmakta zorlandığını ifade etti. Navalni'nin, batılı hükümetler Kremlin'den bir açıklama talep ederken, Rusya'ya geri dönmeyi planladığını söylediği belirtildi. Ayrıca, Charite Hastanesi’nden Pazartesi günü yapılan açıklamada, Navalni’nin durumunun iyileşmeye devam ettiği belirtilmiş ve vantilatörden çıkarıldığı ifade edilmişti.
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