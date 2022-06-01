Savaşın başlamasından bu yana bir ilk!

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 98. gününe girdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Rus işgalinin başlamasından bu yana ilk kuru yük gemisi Ukrayna'nın Mariupol kentinden Rusya'ya doğru yola çıktı. Ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin sözde lideri Denis Pushilin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 2 bin 500 ton sıcak haddelenmiş sac taşıyan RM-3 adlı Slavutich tipi kuru yük gemisinin Rusya'nın Rostov kentine doğru yola çıktığını aktardı. Geminin Rus özel kuvvetleri ve Rus donanması koruması altında yüklendiği ve yola çıktığı belirtildi.

UKRAYNA, RUSYA'YI ÜLKESİNİ YAĞMALAMAKLA SUÇLAMIŞTI

Ukrayna, Rusya'yı defalarca kendi topraklarındaki tahıl ve metal gibi ürünleri yağmalamakla suçlarken, Ukrayna parlamentosunun İnsan Haklarından Sorumlu Komiseri Liudmyla Denisova geçtiğimiz cumartesi günü yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin Mariupol'den Rostov'a 3 bin ton metal ürün taşıyan bir gemi göndermeyi planladığını gündeme getirmişti. Denisova ayrıca, Mariupol Limanı'nda Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden önce 170 milyon dolar değerinde yaklaşık 200 bin ton metal ve dökme demir bulunduğunu ifade etmişti.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

11:00 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında en az 243 çocuğun hayatını kaybettiği, 446 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

10:30 Savaşın ilk günlerinde Rusya saldırılarının yoğun yaşandığı Ukrayna'nın başkentine yakın bölgelerdeki mayınlar, uzman ekipler tarafından temizleniyor.

10:25 Rus enerji şirketi Gazprom, Shell Energy Europe ve Danimarkalı Orsted şirketine doğal gaz sevkiyatının tümüyle durdurulduğunu bildirdi.

07:10 Ukrayna'nın Mariupol kentinden Rus işgalinin başlamasından bu yana ilk kuru yük gemisi Rusya'ya doğru yola çıktı.

07:00 Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'ya yönelik 6'ncı yaptırım paketi üzerinde Avrupa Birliği (AB) liderlerinin uzlaşı sağlamasının ardından yaptığı açıklamada, "Yaptırımların net bir amacı var, Rusya'nın bu savaşı sona erdirmesi ve birliklerini geri çekmesi" dedi.

06:00 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya-Ukrayna savaşındaki barış girişimleri nedeniyle Türkiye'ye 'son derece minnettar' olduğunu bildirdi.

05:00 Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Harkiv Oblastı'nın merkezi olan Harkiv kentinde saldırılar sonucu zarar gören yerleşim yerleri görüntülendi.

04:00 ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün Ukrayna'ya yönelik 700 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketi açıklayacağı ve bu paket kapsamında Ukrayna'ya "Yüksek Performanslı Topçu Roketi Sistemi (HIMARS)" ismi verilen füze sistemini göndereceği bildirildi.

03:30 ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya Rusya ile savaşında kullanılmak üzere gelişmiş füze sistemleri göndermeye karar verdiğini açıkladı.

03:00 Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı durdurmak için çaba harcamaya hazır olduklarını söyledi.

02:00 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırma konusundaki diplomatik çabalarını ve Ukrayna gıdalarının ihracatına yol bulma çabalarını desteklediklerini söyledi.

01:00 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'daki tahılın ülke dışına çıkarılmasında Türkiye'nin önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

00:50 Rus milyarder Roman Abramovich'in Avrupa Birliği'nin (AB) kendisi hakkında aldığı yaptırım kararlarına karşı AB Mahkemesinde dava açtığı bildirildi.

00:00 ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Rus tahıl ve gübresine Ukrayna savaşı nedeniyle yaptırım uygulanmadığını belirterek, nakliye şirketlerine güvence vermeye hazır olduklarını söyledi.