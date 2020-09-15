Rus heyeti Ankara'ya geliyor
Kaynak: AA
Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında Libya ve Suriye konulu kurumlararası istişarelere teknik düzeyde bugün ve yarın Ankara'da devam edilecek.
Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında Libya ve Suriye konulu kurumlararası istişarelere teknik düzeyde bugün ve yarın Ankara’da devam edilecek.
2 gün sürecek temaslarda Libya ve Suriye'de kurumlar arasındaki teknik istişareler ele alınacak.
Açıklama Dışişleri Bakanlığından geldi. Türkiye ve Rusya, Libya ve Suriye'de yaşanan gelişmeler üzerine kurumlar arası teknik istişareler yapacak. Heyet, bugün ve yarın Ankara’da temaslarda bulunacak.
Daha öncede iki ülke heyetleri Moskova ve Ankara'da benzer toplantılar gerçekleştirmişti.
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