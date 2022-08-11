Felaket yaklaşıyor! Erdoğan'dan acil olarak yardım istemeliyiz

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11 Ağustos 2022 Perşembe 15:30:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2022 Perşembe 15:54:00

Rus gazeteciden çağrı: İkinci Çernobil felaketini Erdoğan önleyebilir

Kaynak: Yeni Şafak

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Ukrayna'da Rusya'nın kontrolündeki bölgede bulunan ve son günlerde bombardıman hedefi haline gelen Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporjiya etrafında tansiyon yükseliyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajans Başkanı Rafael Grossi'den Nükleer Santral için acil çağrı gelmişti. Moskovski Komsomolets gazetesinin önde gelen köşe yazarlarından Mihaşl Rostovski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı “devreye girmeye” davet etti.

Moskovski Komsomolets gazetesinin önde gelen köşe yazarlarından Mihaşl Rostovski, Başkan Erdoğan'ı "devreye girmeye" davet etti.

Ukrayna'da Rusya'nın kontrolündeki bölgede bulunan ve son günlerde bombardıman hedefi haline gelen Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporjiya etrafında tansiyon yükseliyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi'nin Zaporijya Nükleer Santrali'nin son durumunu 'tamamen kontrolden çıktığı' diye nitelemesinin ardınan Rus basınından bir "acil çağrı" geldi.

"Erdoğan'a acilen ihtiyaç var: Yeni Çernobil'den bizi yalnızca Türkiye Cumhurbaşkanı kurtarabilir. Zaporijya santraliyle ilgili ihtilafta risk çok büyük, çözüm yok" başlıklı yazıda Rostovski, "Avrupa Çernobil ölçeğinde yeni bir nükleer felaketle, hatta daha da kötüsüyle karşı karşıya. Bunlar gazetecilik abartıları değil, analistlerin teorileri değil, sahte uzmanların uydurmaları değil. Bu, aynı anda birkaç bağımsız kaynaktan gelen resmi bilgi. Tehlike kapıda" diye yazdı.

Yazıda özetle şöyle deniliyor:

"Rusya Ukrayna'yı suçluyor. Ukrayna Rusya'yı suçluyor. Batı Ukrayna'yı destekliyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ve BM, siyasi nezaketi korumaya çalışıyor. (...) Ukrayna ihtilafı sırasında, yalnızca bir yabancı politikacı, kalıcı ve etkili bir arabulucu olduğunu, herkese ulaşabileceğini ve müzakere sürecini ortada bırakmadığını kanıtladı. Bu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Moskova nezdinde (mümkün olduğu ölçüde) güvenilirdir. Kiev'de ve Batı başkentlerinde güvenilirdir. Onu oyuna sokmanın zamanı gelmedi mi? Şu anda Zaporojiya Nükleer Santrali çevresinde olup bitenler, Türkiye'nin aktif katılımı ve arabuluculuğu sayesinde başarıyla çözülen Ukrayna tahılının ihracatını sağlama sorunundan daha az önemli değil. Santralin bulunduğu yer ile İstanbul arası düz bir çizgide 851 km'dir."

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Rusya, Ukrayna bombardımanının tüm dünya için bir felaket tehlikesi yarattığını savunurken, Ukrayna Rus birliklerini santral bölgesinde silah depolamakla suçluyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Korgeneral İgor Konaşenkov Ukrayna'nın pazar günü Zaporjya nükleer santraline düzenlediği saldırının güç dalgalanmasına neden olduğunu ve santralin şalterinde dumanın patlayarak acil bir kapatmayı tetiklediğini, itfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğünü söylemişti. Kremlin Sözcüsü Peskov, batılı güçleri Kiev'i santrale saldırmayı bırakmaya zorlamaya çağırdı. Ancak Ukrayna askeri istihbarat şefi Yusov Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'nın nükleer santralini bombaladığını gördük" iddiasını ortaya attı.

Geçen hafta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında ele geçirdiği devasa Zaporijya Nükleer Santrali'ne uluslararası denetçilerin girişine izin verilmesi gerektiğini söyledi. Guterres, Avrupa'nın en büyük nükleer santraline saldırmanın "intihar anlamına geleceğini" belirtti.

Etiketler : Mihaşl Rostovski Türkiye Cumhurbaşkanı Başkan Erdoğan Rusya Ukrayna'
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