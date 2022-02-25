Başkent Kiev'e yaklaşık 52 kilometre uzaklıkta bulunan Antonov Havaalanı 2 gündür Rus ve Ukrayna birliklerinin çatışmalarına sahne oluyor.

Rusya'nın Kiev'e daha fazla asker ve askeri teçhizat getirmesi için hayati öneme sahip olarak gördüğü havaalanı bir kez daha Ukrayna güçlerinin kontrolüne geçti.

Ukrayna hükümeti havaalanını geri aldıklarını ve Rus özel harekat birliklerini geri püskürttüklerini duyurdu.

İki ordunun başkentin savunması için hayati önem taşıyan Kiev yakınlarındaki havaalanındaki çatışmasının ortasında kalan ekip bir süre sonra bölgeden uzaklaşmayı başardı.

İŞTE DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

08:20 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rus füze saldırıları yeniden başladı. Rus saldırıları asker ve sivil hedefleri amaçlıyor. Ayrıca Zelenskiy, askeri birliklerinin ilerlemesinin durdurulduğunu söyledi.

08:11 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de siren sesleri duyuldu. Kiev'de yerel saatle 07.05'ten itibaren 2 dakika boyunca sirenler çaldı.

07:52 Ukrayna'nın batısındaki Lviv bombalanıyor.

07:25 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tekrar patlama sesi duyuldu. Kiev'de yerel saatle 06.17'de tekrar patlama yaşandı. Ayrıca 06.42'den sonra da patlamalar duyuldu.

07:22 Ukrayna İçişleri Bakanlığı: Kiev'de Rus uçağı düşürüldü. Uçak düşerken bir binaya çarptı.

07:02 Ukrayna: Sabaha karşı Rusya'ya ait hava taşıtını düşürdük.

06:14 Ukraynalı yetkililer, Rus askeri güçlerinin 1986 yılında nükleer bir felaketin meydana geldiği Çernobil'in kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi.

Başkan Zelenskiy'nin sözcüsü Mykhailo Podoliak, saldırının "bugün Avrupa'daki en ciddi tehditlerden biri" olduğunu söyledi.

06:11 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunan Rusya'ya karşı finans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve finansmanı ile vize politikası gibi çeşitli alanlarda uygulanacak yeni yaptırımları belirledi.

05:39 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu.

05:30 Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı Anton Herashchenko "Kiev'e seyir ve balistik füzelerle saldırılar yeniden başladı. İki güçlü patlama duydum" dedi.

05:15 ABD Beyaz Saray'dan Rusya'yı kınama açıklaması geldi. Beyaz Saray basın toplantısında konuşan ABD Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Çernobil nükleer santralinin nükleer atık depolama tesisi personelini rehin tuttuğuna ilişkin "güvenilir" raporların ardından ABD'nin Rusya'yı kınadığını kaydetti. Sözcü Psaki, "Rus askerlerinin şu anda Çernobil santralinin personelini rehin tuttuğuna dair güvendirici raporlar bizi öfkelendiriyor. Nükleer atık tesislerini bakımını sağlamak ve korumak için gereken rutin kamu hizmeti çabalarını sona erdirebilecek bu yasadışı ve tehlikeli rehin alma, açıkçası inanılmaz derecede korkutucu ve büyük ölçüde endişe vericidir. Bunu kınıyor ve serbest bırakılmalarını talep ediyoruz" ifadelerini kaydetti.

04:35 Rusya sınırına 30 kilometre uzaklıktaki Sumi kentinde de operasyonlarını sürdüren Rusya ise, kentte karşısında güçlü bir Ukrayna direnişi buldu.

Bunun üzerine Rus ordusu, kentin üzerine roketler yağdırarak Sumi kentine kara operasyonlarına başladı.

Kent sokaklarında çatışan Rus ve Ukraynalı askerler, birbirine aralıksız ateş açtı. Kentte hala çatışmalar devam ediyor.

04:00 Ukrayna'nın Kharkiv kentinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce kişi metroya sığındı. Amerikan Washington Post Gazetesi, peronlarda ve metroların içinde bekleyen insanların görüntülerini yayınladı.

01:56 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna yönelik saldırılarının ilk gününde 137 kişinin hayatını kaybettiğini, 300'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

01:55 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Rusya'ya Ukrayna işgali nedeniyle uyguladığı yaptırımlar nedeniyle küresel enerji akışının sekteye uğramayacağını söyledi.

01:15 Zelenski, Ukrayna'da genel seferberlik ilan edilmesine yönelik kararnameyi imzaladı. Kararnameye göre, ülkenin Donetsk ve Luhansk kentleri haricindeki tüm kentlerinde genel seferberlik ilan edildi. Kararnamede, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) genel seferberlik sırasında karşı istihbarat sızmalarına karşı önlemler alacağı ifade edildi. Seferberlik kapsamında askerlik için çağırılanların, belirtilen toplanma noktasında birliklerine katılacağı belirtilirken, askeri birimler tarafından seferberlik kaydı yapılan kişilerin yeteneklerine göre askeri birimlerde görevlendirileceği ifade edildi. Bölge, il ve ilçe yönetim başkanlarının ise, sağlık kuruluşlarının oluşturulmasını ve işleyişini sağlayacağı bildirildi. Zelenski'nin imzaladığı kararnamenin 90 gün boyunca geçerli olacağı duyuruldu.

UKRAYNA'DA 18-60 YAŞ ARASINDAKİ ERKEKLERİN ÜLKEDEN AYRILMASINA İZİN VERMEYECEK

00:30 Ukrayna'nın batısında, Polonya sınırında yer alan Lviv kentinin Gümrük Başkanı Daniil Menshikov yaptığı açıklamada, ülkede ilan edilen sıkıyönetim kurallarını hatırlatarak, "Sıkıyönetim nedeniyle 18-60 yaş arası erkeklerin ülkemiz dışına çıkmasına izin verilmeyecektir. Lütfen panik yapmayın ve izinsiz sınırları geçmeyin" dedi.

- DONBAS KRİZİ VE RUSYA'NIN ASKERİ MÜDAHALESİ

Ukrayna'da 2014'teki Meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken, Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak, Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.