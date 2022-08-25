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25 Ağustos 2022 Perşembe 18:59:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2022 Perşembe 18:59:00

Rus Duma Konseyi Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırıları kınadı

Kaynak: AA

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Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması Konseyi, "Ukrayna ordusunun Zaporijya Nükleer Enerji Santrali'ne yönelik saldırılarını" kınadı.

Duma'nın internet sayfasında yayımlanan açıklamada, Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Enerji Santrali'ndeki durum değerlendirildi.

Söz konusu santralin Ukrayna ordusunun saldırıları nedeniyle tehdit altında olduğu belirtilen açıklamada, "Duma Konseyi, Ukrayna askeri güçlerinin Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Enerji Santrali'ne yönelik son birkaç haftadır süren saldırılarını kararlı şekilde kınıyor. Santralin kritik öneme sahip altyapısı saldırılara maruz kalıyor. Nükleer ve fiziksel güvenliğin ihlali, Avrupa kıtasının merkezinde büyük felaketle karşı karşıyadır. Santrale yönelik saldırı emrini veren Kiev'in pervasız eylemlerinin sonuçları gerçekten korkunç olabilir." ifadeleri kullanıldı.

Bu saldırıların uluslararası insan haklarını ihlal ettiği aktarılan açıklamada, Rus ordusunun söz konusu santral ve yakınlarındaki Energodar kentini korumaya çalıştığına dikkat çekildi.

"Duma Konseyi, Birleşmiş Milletler (BM), Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), ülke parlamentoları, parlamentolar arası örgütler ve kurumları, Ukrayna yönetiminden Zaporijya Nükleer Enerji Santrali'ne ve diğer objelere ateş açmayı derhal durdurmasını talep etmeye çağırıyor. Bunların imha edilmesi radyoaktif, kimyasal ve biyolojik kirlenmeye ve büyük felakete yol açabilecek." ifadelerine yer verilen açıklamada, Rus tarafının, UAEA uzmanlarının santralde bulunması için elinden geleni yapmaya hazır olduğu bilgisi yer aldı.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

6 nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

Zaporijya Nükleer Santrali, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

Etiketler : Rusya Ukrayna Nükleer Enerji
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