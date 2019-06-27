Rus diplomat Kabulov: ABD saldırırsa İran yalnız olmayacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı´nın aralarında İran´ın da bulunduğu Asya ülkeleri özel elçisi Kabulov, ABD´nin İran´a yönelik sorumsuz bir müdahalesi karşısında Tahran´ın yalnız bırakılmayacağını belirtti.

The Moscow Times gazetesinin haberine göre, Rusya´nın başkenti Moskova´da düzenlenen Rusya - İran siyaset forumunda konuşan Kabulov, İran´ın bu tür bir savaşa karşı direneceğini ve yalnız olmayacağını söyledi.

Habere göre Kabulov, Rusya´nın diğer devletler gibi İran´a karşı bir sempati ve empati beslediğini belirtti.

Bu hafta başında da Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergei Ryabkov, Rusya ve ortaklarının ABD´nin İran´a yönelik yaptırımları karşısında Washington´a yaptırımlar konusunda yeni adımlar atacaklarını belirtirken bu yaptırımların detayları konusunda ise bilgi vermedi.

ABD ile İran arasındaki tansiyon, geçtiğimiz hafta, İran´ın ABD´ye ait insansız bir hava aracını düşürmesiyle yükselmişti.

DHA