Rus diplomat Kabulov: ABD saldırırsa İran yalnız olmayacak
Üst düzey Rus diplomat Zamir Kabulov, ABD'nin İran'a karşı bir askeri müdahalesi durumunda İran'ın yalnız olmayacağını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı´nın aralarında İran´ın da bulunduğu Asya ülkeleri özel elçisi Kabulov, ABD´nin İran´a yönelik sorumsuz bir müdahalesi karşısında Tahran´ın yalnız bırakılmayacağını belirtti.
The Moscow Times gazetesinin haberine göre, Rusya´nın başkenti Moskova´da düzenlenen Rusya - İran siyaset forumunda konuşan Kabulov, İran´ın bu tür bir savaşa karşı direneceğini ve yalnız olmayacağını söyledi.
Habere göre Kabulov, Rusya´nın diğer devletler gibi İran´a karşı bir sempati ve empati beslediğini belirtti.
Bu hafta başında da Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergei Ryabkov, Rusya ve ortaklarının ABD´nin İran´a yönelik yaptırımları karşısında Washington´a yaptırımlar konusunda yeni adımlar atacaklarını belirtirken bu yaptırımların detayları konusunda ise bilgi vermedi.
ABD ile İran arasındaki tansiyon, geçtiğimiz hafta, İran´ın ABD´ye ait insansız bir hava aracını düşürmesiyle yükselmişti.
DHA
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