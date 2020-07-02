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02 Temmuz 2020 Perşembe 21:02:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2020 Perşembe 21:02:00

Rus bütçesinin kaybı 1 trilyon rubleyi aştı

Kaynak: AA

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Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Kolıçev, yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle Rus federal bütçesindeki gelir kaybının 1 trilyon rubleyi geçtiğini açıkladı.

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Kolıçev, yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle Rus federal bütçesindeki gelir kaybının 1 trilyon rubleyi geçtiğini açıkladı.

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Vladimir Kolıçev, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren Rus ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu.

Yıl sonu bütçe açığının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranının yüzde 5 civarında olmasını beklediklerini anlatan Kolıçev, “Covid-19 tedbirleri nedeniyle, Rus federal bütçesindeki petrol ve doğal gaz ihracatı dışı gelir kaybı 1 trilyon rubleyi (yaklaşık 14,2 milyar dolar) geçti” dedi.

Bütçe açığını ağırlıklı olarak borçlanma yoluyla kapatmayı planladıklarını belirten Kolıçev, “Borçlanma miktarını bu yıl 5 trilyon rubleye yükseltebiliriz. Salgın nedeniyle federal bütçe harcamaları da 19 trilyondan rubleden 23 trilyona rubleye yükselecek.” diye konuştu.

Harcamalar için ülkenin Ulusal Refah Fonundaki rezervleri kullanmak istemediklerine işaret eden Kolıçev, “Çünkü Ulusal Refah Fonunu kullanırsak bütçe kurallarını ihlal ederiz ve ekonomideki dengeleri bozarız” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Maliye Bakanlığı, ülkedeki bütçe kuralları doğrultusunda yüksek petrol fiyatlarından elde edilen ilave gelirlerle döviz alıyor. Söz konusu döviz gelirleri, önce Rusya Merkez Bankası'na, ardından Ulusal Refah Fonu'na aktarılıyor. Fon, 1 Haziran itibarıyla 12,2 trilyon ruble hacme sahipti.

Rusya Merkez Bankası, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4 ila 6 arasında küçülmesini öngörüyor.

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