Rus bombardıman uçakları devreye girdi

Belarus'tan Polonya'ya geçmek isteyen çok sayıda düzensiz göçmen, iki ülke sınırında toplandı. Sınırdaki asker sayısını 15 bine çıkaran Polonya, gece boyu sızma girişimlerinin yaşandığını bildirdi. Rus savaş uçakları ise Belarus hava sahasında devriye uçuşu gerçekleştirdi

Irak, Suriye ve Afganistan'dan binlerce düzensiz göçmen, Belarus'tan Polonya'ya geçmeye çalışıyor.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, gece boyunca sızma girişimleri olduğunu söyledi.

Blaszczak, Polonya topraklarına giren 50'den fazla göçmenin gözaltına alındığını belirtti.

Varşova yönetimi, sınırdaki asker sayısını 15 bine çıkardı, gerekirse sayının daha da artırılacağı mesajını verdi.

RUSYA'YA SUÇLAMA

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de Rusya'yı suçladı.

Morawiecki, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatlarını yerine getirdiğini öne sürdü.

AVRUPA'DAN BELARUS'A YENİ YAPTIRIMLAR YOLDA

Avrupa Komisyonu, Belarus'un düzensiz göçmenleri, kendisine uygulanan yaptırımlar karşısında araç olarak kullandığını iddia ediyor.

Brüksel, Belaruslu yetkililere uyguladığı vize kolaylığını askıya aldığını duyurdu, "Yeni yaptırımlar yolda" açıklaması yaptı.

Litvanya da Belarus sınırında ve düzensiz göçmen kamplarında 1 ay süreyle olağanüstü hal ilan etti.

BELARUS'TAN "MAFYA" MESAJI

Minsk yönetimi ise iddiaları yalanlıyor.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, düzensiz göçmen geçişlerini sağlayan bir mafya yapısının var olduğunu iddia etti.

RUS SAVAŞ UÇAKLARI BELARUS HAVA SAHASINDA DEVRİYE UÇUŞU GERÇEKLEŞTİRDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, iki TU-22M3 bombardıman uçağının Belarus hava sahasında devriye uçuşu gerçekleştirdiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iki Rus TU-22M3 bombardıman uçağının Belarus hava sahasında devriye uçuşu yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "Uçakların uçuşu sırasında, Rusya ve Belarus silahlı kuvvetlerinin yer kontrol noktaları ile etkileşim konuları çalışıldı." denildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, 4 Kasım'da, ekonomik ve sosyal alanlarda iki ülkenin entegrasyonuna yönelik "Birlik Devleti programını" onaylayan kararnameyi imzalamıştı.

Putin ve Lukaşenko, söz konusu kararname kapsamında iki ülke arasında "Birlik Devleti Savaş Doktrini"ni de onaylamışlardı.