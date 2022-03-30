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30 Mart 2022 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:30 Mart 2022 Çarşamba 12:26:00

Rus birlikleri için çarpıcı iddia

Kaynak: Reuters

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İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da ağır kayıplar veren Rusya'nın askeri birliklerinin ikmal ve yeniden organizasyon için kendi ülkelerine ve komşu ülke Belarus'a döndüklerini iddia etti.

Rusya-Ukrayna savaşının 35. gününde İngiltere çarpıcı bir iddia ortaya attı. Rus birliklerinin bölgede ağır kayıplar verdiğini belirten İngiltere Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun baştan organize olmak için kendi ülkelerine ve komşu ülke Belarus'a dönmek zorunda kaldıklarını açıkladı.

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, "Bu faaliyet hali hazırda lojistik sorunlar ile karşı karşıya olan Rusya'nın üzerindeki baskıyı artırıyor ve Rusya'nın Ukrayna içinde ileri mevzide bulunan birlikleri teşkilatlandırmakta ne kadar zorlandığını gösteriyor" ifadeleri yer aldı.

Savunma Bakanlığı, Rusya'nın karada kısıtlanan hareketlerini topçu ve füze saldırıları ile telafi etmeye devam etmesinin muhtemel olduğunu da ekledi.

UKRAYNA: RUSYA'NIN SALDIRILARINDA 145 ÇOCUK ÖLDÜ

Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 145 çocuğun hayatını kaybettiği, 222 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 790 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 75'inin tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 145 çocuğun öldüğü, 222 çocuğun yaralandığı belirtildi.

Etiketler : Rusya-Ukrayna ingiltere Belarus
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