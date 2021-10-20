Türkiye "dizginleyici" güç

20 yıllık işgalin ardından ABD'nin çekilmesiyle, Taliban kısa sürede ülkenin kontrolünü ele geçirerek Batı destekli hükümeti feshetti.

Ülkenin istikrara kavuşması için diyalog yollarını açık tutan Türkiye, Taliban heyetinin Ankara ziyaretinde de önemli tavsiyelerde bulundu. Türkiye'nin açık tuttuğu bu diyalog yolu, Afganistan'la komşu ülkelerin Türkiye'yi 'dizginleyici' görerek yakınlaşma çabalarına yol açıyor.

Rus yayın organı Nezavisimaya Gazeta'ya göre, Tacikistan karmaşık bir durumda yeni müttefikler edinmek amacıyla, Türkiye ile vize muafiyeti ve bir savunma iş birliği anlaşması üzerinde çalışıyor.

Etno-Ulusal Stratejiler Ajansı Direktörü Alexander Kobrinsky'ye göre Duşanbe, Panj Nehri'nin diğer kıyısında bir müttefike sahip olmak istiyor. Rusya Afganistan meselesine müdahil olmuyoy ve bu yüzden Tacikistan Türkiye'nin bu rolü oynamasını bekliyor.

Rusya Bilimler Akademisi Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde uzman olan Stanislav Pritchin, "Türkiye'nin manevra alanı araması ve varlığını, savunma da dahil olmak üzere belirli alanlarda ekonomik iş birliğini ve karşılıklı yardımı güçlendirmeye yönelik anlaşmalar ve adımlar aracılığıyla belgelemesi yaygın bir uygulamadır." dedi.

Pritchin, yüksek risklerle dolu mevcut karmaşık durumda, Tacikistan'ın Taliban ile diyalog kuran Türkiye'yi, Duşanbe için olumsuz olacak bir durumda Taliban'ı dizginleyebilecek bir güç olarak görebileceğini belirtti.

Rus uzman, Türk iş çevrelerinin artan faaliyetleriyle ilgili, başarıya ulaşmaları için üst düzey siyasi desteğe ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Öte yandan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (CSTO), Combat Brotherhood 2021 askeri tatbikatlarını 18-23 Ekim tarihlerinde Tacikistan'da düzenliyor. Tatbikata katılan birlikler, Afganistan'daki gergin gelişmelerden kaynaklanan sınır çatışmaları sırasında ortak operasyonlar yapacak.