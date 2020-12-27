Rus basınından Türk silahlarına büyük övgü

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27 Aralık 2020 Pazar 15:15:00 - Güncelleme:27 Aralık 2020 Pazar 15:15:00

Rus basını yazdı: “Türkiye, ‘tek millet beş devlet' politikasına geçiyor”

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Rus basını, Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını özgürleştirmesinin ardından Türkiye'nin Orta Asya planlarını genişlettiğini yazdı. Türk silahlarının Orta Asya pazarını fethetmeye başladığını kaydeden Moskovsky Komsomolets gazetesi, “Türkiye artık ‘tek millet, beş devlet' politikasına geçiyor.” ifadelerine yer verdi.

Azerbaycan’ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını özgürleştirmesiyle sonuçlanan Karabağ krizi, Orta Asya’daki dengeleri yeniden şekillendirmeye başladı. Rus basını, Türkiye’nin üstlendiği rol doğrultusunda yeni bir “siyasi ve askeri güç” oluşturmaya başlayarak “Tek millet beş devlet” politikasının temelini attığını yazdı.

Aksam.com.tr’nin Moskovsky Komsomolets’ten aktardığı habere göre, Karabağ’da Azerbaycan’ın kesin zaferiyle sonuçlanan operasyonun, Türkiye’ye “Türki devletleri tek bir çatı altında toplamak” için gerekli zemini oluşturduğu belirtildi.

TEK MİLLET, BEŞ DEVLET

Türkiye ile Azerbaycan’ın bugüne dek “tek millet iki devlet” anlayışıyla hareket ettiğini yazan Moskovsky Komsomolets, Türkiye’nin artık “tek millet beş devlet” politikasına geçtiğini ve bu yoldaki ilk ülkenin Türkmenistan olduğunu kaydetti.

TÜRK SİLAHLARI, BÖLGESEL PAZARI FETHEDİYOR

Türkiye ile Türkmenistan arasındaki siyasi ve askeri ilişkilerin günbegün arttığını ve Türkiye’nin Türkmenistan’a başta tekne ve devriye botları olmak üzere bir dizi askeri mühimmat sağladığını yazan gazete, şu satırlara yer verdi:

“Türkiye, Orta Asya’daki askeri iş birliklerini Türkmenistan’la sınırlı tutmadı. Ekim 2020’de Özbekistan’la bir anlaşma imzalayarak Özbekistan topraklarında zırhlı araç üretimi başlattı. Türk silahları, bölgesel pazarı fethediyor. Kazakistan, Bayraktar TB2 almak istiyor.”

Etiketler : rus basını türkiye türk silahları
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