  • BIST
    1193.6
  • Dolar
    7,9626
  • Euro
    9,4374
  • Altın
    489,2880
İstanbul
13 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf!
THY birinci sıraya yükseldi
İstanbul'da düşen uçaktan kötü haber geldi
İran'dan karşı hamle: ABD'nin Bağdat Büyükelçisi yaptırım listesine alındı
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar resmen görevine başladı
Libya'nın BM Temsilcisi, Volkan Bozkır'la ''Afrika'nın BMGK'da daimi temsil'' hakkını görüştü
Bisiklet kavgası kanlı bitti
"Vergi yapılandırmasına 18 taksit imkanı getirilecek"
Rus basınında Türk SİHA'lara övgü! Savaşın kaderine hükmedecek
Koronavirüste yeni tedbirler gelecek mi?
Başkan Erdoğan'dan sert tepki: ABD'nin yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz
Sağlık Bakanı Koca tüm Türkiye'yi uyardı! İstanbul için yeni sinyal
Karadeniz'e Türk gemileri damga vurdu: Fatih kazacak Kanuni test edecek
Türkiye ve Ukrayna'dan ortaklık anlaşması: İlişkiler derinleştirilecek
MİT'ten operasyon! PKK'lı Ferhat Tekiner Türkiye'ye getirildi
BM duyurdu: Kalıcı ateşkes imzalandı
Türkiye'nin bölge siyasetindeki rolünü güçlendiriyor
Kasım celbi askerlik yerleri belli oldu mu?
Binlerce kişiye müjde: Ödemeler bugün yapılacak
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan flaş açıklamalar: Tabletler dağıtılıyor!
Afganistan'da askeri karakola saldırı: 20 ölü
Taksiciden şoke eden tehdit: Gebertirim seni
Aldatıldığını öğrenen kadın mahalleyi ayağa kaldırdı
15 kişiyle baskın yapan Rus otel sahibi, el ve ayaklarını bağladığı kiracısını dövdü
23 Ekim 2020 Cuma 15:01:00 - Güncelleme:23 Ekim 2020 Cuma 15:06:00

Rus basını sorguluyor: Karabağ'da Türk SİHA'larının gerisinde kaldık!

ABONE OL

Türk yapımı silahlı insansız hava araçları, tüm ülkelerin ilgisini çekiyor. Azerbaycan'ın cephedeki başarısının önemli etkenlerinden biri olarak gösterilen Türk SİHA'larını, Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Komsomolskaya Pravda da manşetine taşıdı. Analizde Rusya'nın Karabağ'da yürütülen modern bir savaş anlayışına hazır olup-olmadığı da sorgulandı.

Türk yapımı silahlı insansız hava araçları, tüm ülkelerin ilgisini çekiyor. Azerbaycan'ın cephedeki başarısının önemli etkenlerinden biri olarak gösterilen Türk SİHA'larını, Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Komsomolskaya Pravda da manşetine taşıdı

Karabağ cephe hattında "Türk SİHAları Rüzgarı" esiyor.

Azerbaycan'ın cephedeki başarısının en önemli etkenlerinden gösterilen bu silahlara Rus basını da ilgi gösteriyor.

TRT Haber'in derlediği habere göre, Askeri uzman Viktor Baranets, Komsomolskaya Pravda Gazetesi için bir analiz kaleme aldı.

Türk SİHA'larından 'geleceğin silahları' olarak övgüyle bahsetti.

Türk SİHA'larının Ermeni hedeflerini vurduğu görüntüleri hayranlıkla izlediğini anlatan yazar, olan biteni bilgisayar grafikleriyle süslenmiş bir video oyununa benzetti.

Azerbaycan'ın ordu envanterindeki silahların yüzde 95'inin eski Sovyet yapımı silahlar olduğunu vurguladı.

Ancak esas farkı ortaya çıkaran ve Karabağ'da başarıyı getiren silahların Türkiye'den alındığına dikkat çekti.

SAVAŞIN KADERİNE HÜKMEDECEK

Gazetede yer alan analizde, dünyanın modern teknolojilerle örülü bir savaş dönemine girdiğine dikkat çekildi.

Gelecekte en iyi silahlarla donatılmış SİHA'ların, savaşların kaderine hükmedeceği vurgulandı.

Suriye'de denenen Rus yapımı İHA'ların ise yalnızca keşif amaçlı olduğu, ve teknolojik olarak Karabağ'da kullanılan modern SİHA'ların gerisinde kaldığı belirtildi.

Analizde Rusya'nın Karabağ'da yürütülen modern bir savaş anlayışına hazır olup-olmadığı da sorgulandı.  

EN ÇOK OKUNAN HABERLER