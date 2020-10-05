Rus basınından Ermenistan'ı kızdıracak Türk SİHA'ları yorumu

Rus basını: Ermenistan tankları Türk SİHA'ları karşısında çaresiz
Kaynak: DHA
Rus İzvestiya gazetesi, Dağlık Karabağ semalarına “Türk Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının tamamen hakim olduğu" yorumuna yer verdi. Gazeteye değerlendirmede bulunan Aleksey Hlopotov adlı askeri uzman, “Gökyüzüne tamamen insansız hava araçları hakim. Ermenistan'ın tankları S/İHA'lar karşısında savunmasız durumda. Eski tip tanklar artık tarihe karışıyor” ifadesini kullandı.
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar sürerken, Türk SİHA'ları sahadaki tüm dengeleri değiştirmeye devam ediyor.
Azerbaycan ordusunun envanterinde bulunan Türk Bayraktar TB2 insanız hava araçlarının sahadaki başarısına Rusya'nın İzvestiya gazetesinden övgü dolu sözler geldi.
Rus gazetesi, Dağlık Karabağ semalarına “Türk Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının tamamen hakim olduğu" yorumuna yer verdi.
Aleksey Hlopotov adlı askeri uzman, gazeteye yaptığı değerlendirmede, “Gökyüzüne tamamen insansız hava araçları hakim. Ermenistan'ın tankları SİHA’lar karşısında çaresiz durumda. Eski tip tanklar artık tarihe karışıyor” diye konuştu.
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