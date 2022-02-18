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18 Şubat 2022 Cuma 09:00:00 - Güncelleme:18 Şubat 2022 Cuma 09:51:00

Rus Bakan belgeleri dağıtıp uyardı: Korkunç şeyler göreceksiniz, hazır olun

Kaynak: IHA

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Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde Rusya'yı temsil eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Kiev yönetimi tarafından Ukrayna'nın doğusunda savaş suçu işlediğini ve bu yönde belgelerin BM Güvenlik Konseyi üye ülkelerinin temsilcilerine dağıttıklarını belirterek, "Sizden bu belgeleri incelemenizi ve korkunç şeyler göreceğinizden hazırlıklı olmanızı rica ediyorum" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, ABD'nin çağrısı üzerine Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınak ile ilgili toplandı. Rusya'yı toplantıda temsil eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Kiev yönetimi tarafından Ukrayna'nın doğusunda savaş suçu işlediğini ve bu yönde belgelerin BM Güvenlik Konseyi üye ülkelerinin temsilcilerine dağıttıklarını belirterek, "BM'deki temsilcimiz dün bu belgeleri BM Güvenlik Konseyi üye ülkelerine dağıttı. Sizden bu belgeleri incelemenizi ve korkunç şeyler göreceğinizden hazırlıklı olmanızı rica ediyorum" dedi.

Daha önce de Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği yönündeki iddialar doğrultusunda Güvenlik Konseyi toplantısı yapıldığını hatırlatan Verşinin, "Uzun zaman önce herkese yapılması gereken her türlü açıklamayı yaptık. Hayali işgal tarihini çoktan geçtik. Bu nedenle kendimizi garip bir hale sokmaya gerek yok. Sorumluluğu Rusya'nın üzerine atma ve Rusya'yı çatışmanın ortasına sürükleme girişimleri savunulamaz ve hiçbir dayanağı yoktur. Asılsız iddialarla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun toplanmaması, daha ciddi konularla toplantı yapılması gerekir. Batılı ülkelerin asılsız iddiaları nedeniyle BM Güvenlik Konseyi sirke çevriliyor ve utanç duruma düşürülüyor" dedi.

ELEŞTİRİLERE BÖYLE CEVAP VERDİ

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da milletvekillerinin Ukrayna'nın Donbass bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan ettiği Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin tanınmasına yönelik aldığı kararın eleştirilmesine tepki gösteren Verşinin, "Duma milletvekillerinin inisiyatifiyle olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Bu nedenle spekülasyonlara değil birçok kişinin beklediği Minsk Anlaşmalarına dikkat çekmek önemlidir. Bu tür konuların BM Güvenlik Konseyi'nde ele alınmasından kaçınmak gerekir. Aksi takdirde dünyanın herhangi bir parlamentosunun herhangi bir kararına tepki göstereceğiz" dedi.

"ASIL AMAÇ BİZİM UZUN VADELİ YASAL BAĞLAYICILIĞI OLAN GÜVENLİK GARANTİLERİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞMELERİ SONLANDIRMA ARZUSU"

ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı bahanesini ortaya atarak güvenlik garantileri görüşmelerini sonlandırmak istediğini savunan Verşinin, "Enformasyon saldırıları ve Rusya'nın askeri tehdidi hakkında bitmeyen açıklamalar. Bu bir örtü olarak kullanılıyor. Asıl amaç bizim için açıktır. Uzun vadeli yasal bağlayıcılığı olan güvenlik garantileri konusundaki görüşmeleri sonlandırma arzusu" dedi.

Etiketler : ABD UKRAYNA RUSYA
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