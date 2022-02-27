VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cehenneme hoş geldin!
"Eşi benzeri görülmemiş yaptırım hazırlıyoruz"
İngiliz bakandan flaş iddia: Yıllarca sürebilir!
28 Şubat sürecini ilk kez anlattı
Rus askerleri yağmaya başladı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal izin kararı
İlk kafile Türkiye'ye ulaştı
Bakanlık açıkladı! En üst düzeye yükseltildi
Kremlin'in çağrısına Zelenskiy'den İstanbullu yanıt
Rusya'yı yendi ama Kiev'i yenemedi
Pazarcılıktan oyunculuğa geçiş
Hem göze hem kulağa
Emrah'ın şarkısına yorum
‘Kara Tahta'da
Savaş bir cinayettir
2 milyona güzelleştirecek
Tek başına mutlu
Epilepsi için bak
‘Sırça' kapalı gişe
Hayranları Aras'ı istiyor
A kan grubunda mide kanseri riski yüksek
Yorgunluğunuz 6 aydır geçmediyse sendrom yaşıyorsunuz!
Ciltteki sorun bağışıklığı düşürebilir
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 27 Şubat
27 Şubat 2022 Pazar 14:00:00 - Güncelleme:27 Şubat 2022 Pazar 14:36:00

Rus askerler Harkov'da marketi yağmaladı!

Kaynak: İHA

ABONE OL

Rus birliklerinin Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkov'a girmesinin ardından sosyal medyada paylaşılan bir video dünyayı ayağa kaldırdı. Rus askerlerinin yer aldığı videoda, birliklerin Harkov'daki bir marketi yağmaladığı görülüyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali dördüncü gününde... Rus birliklerinin Harkov'a girmesinin ardından şehirde çatışmaların yaşandığı aktarılırken, bir marketin güvenlik kamerasına yakalanan görüntüler dünyayı şoka uğrattı.

Rus birliklerinin Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkov'a girmesinin ardından kentin sokaklarında çatışmalar yaşanıyor. Harkov yetkilileri, halkı sığınaklarda kalmaları ve sokaklara çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Sosyal medyada Rus birliklerin şehirde olduğunu gösteren videolar paylaşılıyor. Paylaşılan videolardan biri, bir marketin güvenlik kamerası görüntülerini gösteriyor. Rus askerlerinin yer aldığı videoda, birliklerin Harkov'daki bir marketi yağmaladığı görülüyor.

Etiketler : RUSYA UKRAYNA ASKER YAĞMA
Setlerden sahnelere transfer

Setlerden sahnelere transfer
Babacı ikizler

Babacı ikizler
Doğum için gün sayıyor

Doğum için gün sayıyor
Bana sanatçı demeyin!

Bana sanatçı demeyin!
Cesur Atiye

Cesur Atiye
Bugün evleniyor

Bugün evleniyor
29'a sahnede merhaba

29'a sahnede merhaba
Evlilik yok

Evlilik yok
İlişki kriteri: 'adam' olması

İlişki kriteri: 'adam' olması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER