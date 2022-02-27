Rus askerleri yağmaya başladı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali dördüncü gününde... Rus birliklerinin Harkov'a girmesinin ardından şehirde çatışmaların yaşandığı aktarılırken, bir marketin güvenlik kamerasına yakalanan görüntüler dünyayı şoka uğrattı.

Rus birliklerinin Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkov'a girmesinin ardından kentin sokaklarında çatışmalar yaşanıyor. Harkov yetkilileri, halkı sığınaklarda kalmaları ve sokaklara çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Sosyal medyada Rus birliklerin şehirde olduğunu gösteren videolar paylaşılıyor. Paylaşılan videolardan biri, bir marketin güvenlik kamerası görüntülerini gösteriyor. Rus askerlerinin yer aldığı videoda, birliklerin Harkov'daki bir marketi yağmaladığı görülüyor.