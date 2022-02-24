24 Şubat 2022 Perşembe 00:54:00 - Güncelleme:24 Şubat 2022 Perşembe 00:55:00
Rus askeri konvoyu Donbas sınırına ilerliyor
Kaynak: AA
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Rusya'nın Rostov bölgesinde Kuybuşevo yerleşim yeri yakınlarında Rus askeri araçlarının bulunduğu konvoyun Ukrayna'nın Donbas bölgesinin yer aldığı sınıra doğru ilerlediği görüldü.
Rusya'nın Rostov bölgesindeki Kuybışevo yerleşim yeri yakınlarında Ukrayna sınırına yaklaşık 40 kilometre mesafede Rus askeri hareketliliği tespit edildi.200'den fazla çeşitli askeri teçhizattan oluşan konvoyun, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine doğru ilerlediği dikkati çekti.
Konvoyun içinde onlarca askerin bulunduğu da görüldü.