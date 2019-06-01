'Rumlar Maraş’ta muhatabımız değil'

Özersay yazılı açıklamasında, “Kıbrıs Türk tarafı olarak, biz hakkımız olan denizdeki doğal zenginlikler konusunu oturup konuşalım, birlikte yönetelim dediğimizde bize yanıt dahi vermeyen, Kıbrıs Türkü'nü bu konuda kapsamlı çözüme havale eden Kıbrıs Rum liderliği, şimdi hangi hakla kapalı Maraş konusunda teknik komite kurmaktan bahsediyor. Kapalı Maraş konusunda ortada bir kapsamlı çözüm müzakeresi ya da güven yaratıcı önlem süreci yoktur. Bu nedenle Kıbrıs Rum liderliği muhatabımız değildir” dedi.