Rum kesiminin doğal gaz çıkarmak için anlaştığı iddiası
Kaynak: AA
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), ABD'li enerji şirketi Chevron ile Doğu Akdeniz'de GKRY'nin sözde münhasır ekonomik bölgesinde Aphrodite isimli sahadan doğal gaz çıkarmak için anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Yetkili, GKRY ve Chevron'un 4,2 trilyon fit küp doğal gaz rezervine sahip olduğu tahmin edilen bölgeden doğal gaz çıkarmasının iki tarafa da "karşılıklı yarar" sağlayacağı yorumunu yaptı.
Anlaşmanın ne zaman yapıldığına ilişkin ise bilgi verilmedi.
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