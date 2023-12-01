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Rum kesiminin doğal gaz çıkarmak için anlaştığı iddiası
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01 Aralık 2023 Cuma 20:00:00 - Güncelleme:01 Aralık 2023 Cuma 20:00:00

Rum kesiminin doğal gaz çıkarmak için anlaştığı iddiası

Kaynak: AA

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), ABD'li enerji şirketi Chevron ile Doğu Akdeniz'de GKRY'nin sözde münhasır ekonomik bölgesinde Aphrodite isimli sahadan doğal gaz çıkarmak için anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Yetkili, GKRY ve Chevron'un 4,2 trilyon fit küp doğal gaz rezervine sahip olduğu tahmin edilen bölgeden doğal gaz çıkarmasının iki tarafa da "karşılıklı yarar" sağlayacağı yorumunu yaptı.

Anlaşmanın ne zaman yapıldığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Etiketler : Aphrodite gazı Doğu Akdeniz enerjisi GKRY-Chevron Anlaşması Doğu Akdeniz Doğal Gaz
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